Украина

Помогают всем, чем могут. Гуманитарный штаб в Марганце не только кормит, но и ремонтирует

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 11 апреля 2023, 22:00

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0:08:05
Бахмут
Враг одновременно наступает на четырех направлениях — Маляр о том, что происходит на фронте
Карта бойових дій в Україні
“Крестовые походы” россиян на оккупированных территориях: карта боевых действий в Украине 11 апреля в режиме онлайн
0:10:40
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