Помогают всем, чем могут. Гуманитарный штаб в Марганце не только кормит, но и ремонтирует

Получают все необходимое — от кухонных принадлежностей до спальных мешков.
В Марганце Днепропетровской области, который уже девять месяцев находится под обстрелами россиян, для жителей работает гуманитарный штаб.
Ни одного уцелевшего окна после этого не осталось. Даже в шкаф прилетел осколок и разбил всю посуду. Ни одной тарелки не осталось, — рассказывает жительница Марганца Надежда.
Ни одного уцелевшего окна после этого не осталось. Даже в шкаф прилетел осколок и разбил всю посуду. Ни одной тарелки не осталось, — рассказывает жительница Марганца Надежда.
В будние дни по записи люди могут получить гуманитарную помощь в одном из четырех районов города.
На апрель у нас запланирована выдача 16,5 тысяч коробок с гуманитарной помощью. Коробку получает каждый — и маленький ребенок, и пожилой человек, — объясняет официальный представитель WFP и волонтерской платформы Співдія Грайр Карапетян.
На апрель у нас запланирована выдача 16,5 тысяч коробок с гуманитарной помощью. Коробку получает каждый — и маленький ребенок, и пожилой человек, — объясняет официальный представитель WFP и волонтерской платформы Співдія Грайр Карапетян.
Кроме того, для ремонта пострадавших от артиллерийских обстрелов жилья благотворители привозят строительные материалы и пленку.
Последние двое детей родители до сих пор скрывают от эвакуации. Какая ситуация в Авдеевке — смотри в нашем материале.
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