Допомагають усім, чим можуть. Гуманітарний штаб у Марганці не тільки годує, а й ремонтує

Отримують усе необхідне — від кухонного начиння до спальних мішків.

У Марганці на Дніпропетровщині, який уже дев’ять місяців перебуває під обстрілами росіян, для жителів працює гуманітарний штаб.

Жодного вцілілого вікна після цього не залишилося. Навіть у шафу прилетів осколок і розбив весь посуд. Жодної тарілки не лишилося, — розповідає жителька Марганця Надія.

У будні за записом мешканці можуть отримати гуманітарну допомогу в одному з чотирьох районів міста.

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— На квітень у нас запланована видача 16,5 тисяч коробок із гуманітарною допомогою. Таку коробку отримує кожен — маленька дитина чи старенька людина, — пояснює офіційний представник WFP та волонтерської платформи Співдія Грайр Карапетян.

Крім того, для ремонту постраждалих від артилерійських обстрілів помешкань благодійники привозять будівельні матеріали та плівку.

Останніх двох дітей батьки досі переховують від евакуації. Яка ситуація в Авдіївці — дивись у нашому матеріалі.

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