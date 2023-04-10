17 снарядів по місту — така тут “тиша”. Росіяни знову обстріляли Херсон та область

Херсон став одним із символів української незламності. Навіть за довгі місяці окупації люди не здавалися і протистояли ворогу, вони знали, що ЗСУ їх звільнять і не вірили російській пропаганді. Так і сталося.

Окупанти покинули Херсон ще в листопаді, але відтоді щоденно обстрілюють місто та тероризують мирне населення. 9 квітня 2023 року російські військові застосували керовані авіабомби для обстрілу Херсонщини. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Обстріл Херсона керованими авіабомбами: наслідки

За словами Прокудіна, близько 22:00 окупанти завдали удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Крім цього, ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади.

Зараз також дивляться

За попередньою інформацією, жертв серед мирних жителів області немає.

Зранку стало відомо, що за минулу добу окупанти здійснили 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів.

17 снарядів влучили у місто Херсон.

— Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста, — сказав Прокудін.

На щастя, жертв серед цивільного населення немає.

Прифронтові населені пункти щоденно страждають від руйнівних обстрілів росіян. Раніше ми розповідали, яка ситуація в Авдіївці.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: ДСНС