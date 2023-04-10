17 снарядов по городу — такая здесь “тишина”. Россияне снова обстреляли Херсон и область

Херсон стал одним из символов украинской несокрушимости. Даже за долгие месяцы оккупации люди не сдавались и противостояли врагу, они знали, что ВСУ их освободят и не верили российской пропаганде. Так и вышло.

Оккупанты покинули Херсон еще в ноябре, но с тех пор ежедневно обстреливают город и терроризируют мирное население. 9 апреля 2023 года российские военные применили управляемые авиабомбы для обстрела Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Обстрел Херсона авиабомбами: последствия

По словам Прокудина, около 22:00 оккупанты нанесли удар управляемыми авиабомбами по Новобериславу Бериславской общины. Кроме этого, вражеские истребители сбросили три бомбы на Кизомыс Белозерской общины.

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По предварительным данным, жертв среди мирных жителей области нет.

Утром стало известно, что за прошедшие сутки оккупанты совершили 78 обстрелов, выпустив 360 снарядов.

17 снарядов попали в Херсон.

— Враг попал в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и сооружения гаражного кооператива Корабельного района города, — сказал Прокудин.

К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Прифронтовые населенные пункты ежедневно страдают от разрушительных обстрелов россиян. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Авдеевке.

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Фото: ГСЧС