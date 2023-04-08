Есть погибшие и раненые! Что известно об обстреле Двуречной и Подолов Купянского района 8 апреля

Примеров терроризма и нарушений всех правил войны оккупантов за год полномасштабной войны уже достаточно. Однако российские захватчики продолжают пополнять свои преступления.

Сегодня, 8 апреля, россияне в очередной раз открыли огонь по мирному населению Украины. В результате обстрела пострадали пгт Двуречная и село Подолы Купянского района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг снова наносит удары по гражданскому населению Купянского района. Есть жертвы и пострадавшие.

От российских снарядов в пгт Двуречная погибли двое мужчин. Одному из них было 65 лет, другому — 34 года.

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В селе Подолы тоже не обошлось без последствий. Из-за обстрелов получила ранения 65-летняя женщина.

В настоящее время медики оказывают ей необходимую помощь.

Не обошлось без обстрелов и 7 апреля. Российские оккупанты обстреляли поселок Станислав в Херсонской области. Читай, какие последствия обстрела Херсонской области.

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