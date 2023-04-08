Є загиблі та поранені! Що відомо про обстріл Дворічної та Подолів Куп’янського району 8 квітня

Прикладів тероризму та порушень усіх правил війни окупантів за рік повномасштабної війни вже достатньо. Однак російські загарбники продовжують поповнювати свої злочини.

Сьогодні, 8 квітня, росіяни вкотре відкрили вогонь по мирному населенню України. Внаслідок обстрілу постраждали смт Дворічна та село Подоли Куп’янського району Харківської області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог знову завдає ударів по цивільному населенню Куп’янського району. Є жертви та постраждалі.

Від російських снарядів у смт Дворічна загинули двоє чоловіків. Одному з них було 65 років, іншому — 34 роки.

Зараз також дивляться

У селі Подоли теж не минулось без наслідків. Через обстріл зазнала поранень 65-річна жінка.

Наразі медики надають їй необхідну допомогу.

Не минулось без обстрілів і 7 квітня. Російські окупанти обстріляли селище Станіслав у Херсонській області. Читай, які наслідки обстрілу Херсонщини.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!