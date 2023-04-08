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Є загиблі та поранені! Що відомо про обстріл Дворічної та Подолів Куп’янського району 8 квітня

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Квітня 2023, 21:24
Обстріл Купьянського району
Фото: ДСНС/Facebook

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Є загиблі та поранені! Що відомо про обстріл Дворічної та Подолів Куп’янського району 8 квітня
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