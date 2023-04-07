Україна

Борються не тільки з наслідками ворожих прильотів, але й із негодою — запоріжці оговтуються після обстрілу

Андрій Почтєв 07 Квітня 2023, 15:00

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