Борються не тільки з наслідками ворожих прильотів, але й із негодою — запоріжці оговтуються після обстрілу

Запорізькі комунальники дотепер з’ясовують обсяги шкоди, яку заподіяла російська ракета, що вибухнула на тамтешньому цвинтарі минулої п’ятниці. Адже загарбники вщент зруйнували багато надгробків та могил.

Тож зараз працівники цвинтаря проводять перевірку журналів поховань для того, щоб була можливість зв’язатись з родичами померлих та повідомити про руйнації.

А мешканці десятків навколишніх будинків, де вибухова хвиля позносила дахи та повибивала вікна, нині мають додатковий клопіт — рясні дощі.

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Дах полетів, вікна, двері повилітали, стеля провалилась, — розповідає місцевий житель, чий будинок постраждав від атаки окупантів.

Та попри скруту терором, запоріжців не залякати. Люди налаштовані серйозно не віддавати ворогу ні клаптика рідної землі.

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