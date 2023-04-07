Борются не только с последствиями вражеских прилетов, но и с непогодой — запорожцы приходят в себя после обстрела

Запорожские коммунальщики до сих пор выясняют объемы ущерба, нанесенного российской ракетой, взорвавшейся на тамошнем кладбище в прошлую пятницу. Ведь захватчики разрушили много надгробий и могил.
Сейчас работники кладбища проводят проверку журналов захоронений для того, чтобы была возможность связаться с родственниками умерших и сообщить о разрушениях.
А жители десятков окрестных домов, где взрывная волна снесла крыши и вышибла окна, сейчас имеют дополнительные хлопоты — обильные дожди.
Крыша улетела, окна, двери вылетели, потолок провалился, — рассказывает местный житель, чей дом пострадал от атаки оккупантов.
Крыша улетела, окна, двери вылетели, потолок провалился, — рассказывает местный житель, чей дом пострадал от атаки оккупантов.
Но, несмотря на трудности террора, запорожцев не запугать. Люди настроены серьезно не отдавать врагу ни клочка родной земли.
На Юге Украины все еще неспокойно, ведь захватчики регулярно атакуют гражданское население. Россияне 7 апреля обстреляли Станислав в Херсонской области. Узнай, что об этом известно.
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