Борются не только с последствиями вражеских прилетов, но и с непогодой — запорожцы приходят в себя после обстрела

Запорожские коммунальщики до сих пор выясняют объемы ущерба, нанесенного российской ракетой, взорвавшейся на тамошнем кладбище в прошлую пятницу. Ведь захватчики разрушили много надгробий и могил.

Сейчас работники кладбища проводят проверку журналов захоронений для того, чтобы была возможность связаться с родственниками умерших и сообщить о разрушениях.

А жители десятков окрестных домов, где взрывная волна снесла крыши и вышибла окна, сейчас имеют дополнительные хлопоты — обильные дожди.

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Крыша улетела, окна, двери вылетели, потолок провалился, — рассказывает местный житель, чей дом пострадал от атаки оккупантов.

Но, несмотря на трудности террора, запорожцев не запугать. Люди настроены серьезно не отдавать врагу ни клочка родной земли.

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