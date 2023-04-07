Украина

Борются не только с последствиями вражеских прилетов, но и с непогодой — запорожцы приходят в себя после обстрела

Андрей Почтев 07 апреля 2023, 15:00

Больше видео
Карта бойових дій в Україні 07.04.2023 онлайн
Интенсивные битвы за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 7 апреля в режиме онлайн
0:01:50
Борются не только с последствиями вражеских прилетов, но и с непогодой — запорожцы приходят в себя после обстрела
Нет сил! оккупанты мечтают о билете домой: перехваченные разговоры
0:04:48
Катівні у Херсоні: правоохоронці виявили ще десять катівень
Держали в подземелье, морили голодом и пытали током! В Херсоне нашли десять пыточных: что о них известно
0:04:20
Антикоррупционная программа
Новая антикоррупционная программа на 3 года: систему ждет трансформация
Смотреть больше

Последние видео
0:02:30
Наслідки російського обстрілу Запоріжжя 31 березня

Борются не только с последствиями вражеских прилетов, но и с непогодой — запорожцы приходят в себя после обстрела
0:03:17
У Львові медики врятували хлопця та стали його хрещеними
Бог мне вторую жизнь дал — во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения
0:04:02
Як отримати грант від держави на будівництво теплиці
От двух до семи миллионов гривен! Как получить грант от государства на строительство теплиц
0:02:39
Миколаївський зоопарк - як живуть тварини під час війни
Николаевский зоопарк: финансирования не хватает даже на корм — как помочь животным
Карта бойових дій в Україні 07.04.2023 онлайн
Интенсивные битвы за Бахмут, Авдеевку и Марьинку: карта боевых действий в Украине 7 апреля в режиме онлайн
0:01:50
Борются не только с последствиями вражеских прилетов, но и с непогодой — запорожцы приходят в себя после обстрела
Нет сил! оккупанты мечтают о билете домой: перехваченные разговоры
0:04:48
Катівні у Херсоні: правоохоронці виявили ще десять катівень
Держали в подземелье, морили голодом и пытали током! В Херсоне нашли десять пыточных: что о них известно
0:02:59
Арттерапия для ВСУ
Арт-терапия для ВСУ: лечатся искусством и помогают собратьям
0:04:20
Антикоррупционная программа
Новая антикоррупционная программа на 3 года: систему ждет трансформация
0:05:15
Карта бойових дій в Україні 06.04.2023 онлайн
Минус вражеский вертолет и много живой силы: карта боевых действий в Украине 6 апреля
Больше видео
У Львові медики врятували хлопця та стали його хрещеними
Читать дальше
Бог мне вторую жизнь дал — во Львове в больнице окрестили парня, которого чудом спасли после ранения

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь