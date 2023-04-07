Дети в среднем и тяжелом состоянии! Россияне обстреляли мирных жителей Херсонской области

Война в Украине

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Виктория Мельник, редактор сайта 07 апреля 2023, 11:25
Станислав
Фото: Pexels, Facebook

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