Дети в среднем и тяжелом состоянии! Россияне обстреляли мирных жителей Херсонской области

Украинцы живут с соседом, который никогда не покинет имперские намерения покорить наш народ. У российских войск нет жалости ни к детям, ни к женщинам, ни даже к раненым или убитым наглым полномасштабным вторжением в Украину.

Вот и в этот день мы в очередной раз узнаем об ужасных новостях. Утром россияне обстреляли из артиллерии поселок Станислав в Херсонской области.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак в своем Telegram.

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Известно, что российский снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.

Ранения получили три человека — 30-летняя женщина, десятилетняя девочка и трехлетний мальчик.

— Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне. Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют, — сообщил Андрей Ермак.

Вчера россияне обстреляли Херсонскую область с использованием новой тактики поражения мирных жителей: подробнее об этом мы писали в другом материале.

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