Взрывы в Змиевке 6 апреля: россияне обстреляли Херсонскую область и ранили гражданских

Россияне снова обстреляли мирных людей. На этот раз вражеский беспилотник сбросил взрывчатку в Змиевке Бериславской общины.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его данным, из-за вражеской атаки четверо мирных жителей получили ранения разной степени тяжести.

Им уже оказывают неотложную помощь в ближайшем медучреждении. После этого пострадавших направят на дальнейшее лечение в больницу в Херсоне.

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Для этого используют авиацию и беспилотники. Читай, зачем это нужно врагу.

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