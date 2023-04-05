Война в Украине

Есть погибшие и раненые: россияне снова обстреляли мирных людей Донецкой области

Виктория Мельник, редактор сайта 05 апреля 2023, 16:14
Обстрел Алексеево-Дружковки

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