Есть погибшие и раненые: россияне снова обстреляли мирных людей Донецкой области

Россияне воюют не с армией Украины, “киевским режимом”, как они называют нашу власть, или преступными группировками. РФ истребляет мирных жителей Украины — детей, женщин, людей преклонного возраста.
Печальная новость поступила из Донецкой области: российские войска обстреляли Алексеево-Дружковку.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram.
Поселок обстреляли сегодня около 11:00 — россияне попали в жилой сектор.
По предварительным данным, враг использовал кассетные боеприпасы.
Два человека погибли, четыре ранены — это оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки, — пишет Павел Кириленко.
Два человека погибли, четыре ранены — это оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки, — пишет Павел Кириленко.
На месте попадания работают пиротехники, обезвреживают неразорванные снаряды.
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