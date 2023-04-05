Россияне воюют не с армией Украины, “киевским режимом”, как они называют нашу власть, или преступными группировками. РФ истребляет мирных жителей Украины — детей, женщин, людей преклонного возраста.

Печальная новость поступила из Донецкой области: российские войска обстреляли Алексеево-Дружковку.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в своем Telegram.

Сейчас также смотрят

Последствия обстрела Алексеево-Дружковки

Поселок обстреляли сегодня около 11:00 — россияне попали в жилой сектор.

По предварительным данным, враг использовал кассетные боеприпасы.

Два человека погибли, четыре ранены — это оперативные данные о последствиях обстрела Алексеево-Дружковки, — пишет Павел Кириленко.

На месте попадания работают пиротехники, обезвреживают неразорванные снаряды.

Есть погибшие и раненые: россияне снова обстреляли мирных людей Донецкой области / 3 Фотографии

Циничному обстрелу подверглась гимназия в Запорожье: детали читай в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!