Дважды ударили по гимназии: последствия циничного обстрела россиян под Пологами

Россия ежедневно совершает преступления против мирного населения. Оккупанты уничтожают все — от жилых домов до детских садиков.
Российские военные обстреляли гимназию в Пологовском районе Запорожской области, случился сильный пожар.
В Главном управлении ГСЧС Запорожской области сообщили, что 3 апреля враг нанес авиационный удар по одному из населенных пунктов Пологовского района.
В результате было повреждено два корпуса учебного заведения и разрушен переход между сооружениями. Вскоре начался пожар.
Позже оккупанты нанесли повторный удар, который полностью разрушил двухэтажный корпус гимназии.
Позже оккупанты нанесли повторный удар, который полностью разрушил двухэтажный корпус гимназии.
В результате вражеской атаки загорелись обломки здания на площади 100 кв.м. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место обстрела и ликвидировали пожар, провели разбор конструкций и отдельных элементов.
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