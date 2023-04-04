Россия ежедневно совершает преступления против мирного населения. Оккупанты уничтожают все — от жилых домов до детских садиков.

Российские военные обстреляли гимназию в Пологовском районе Запорожской области, случился сильный пожар.

Обстрел гимназии в Пологах: последствия

В Главном управлении ГСЧС Запорожской области сообщили, что 3 апреля враг нанес авиационный удар по одному из населенных пунктов Пологовского района.

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В результате было повреждено два корпуса учебного заведения и разрушен переход между сооружениями. Вскоре начался пожар.

Позже оккупанты нанесли повторный удар, который полностью разрушил двухэтажный корпус гимназии.

В результате вражеской атаки загорелись обломки здания на площади 100 кв.м. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место обстрела и ликвидировали пожар, провели разбор конструкций и отдельных элементов.

Обстрел гимназии в Запорожской области: фото

Дважды ударили по гимназии: последствия циничного обстрела россиян под Пологами / 5 Фотографий

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