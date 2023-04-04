Двічі вдарили по гімназії: наслідки цинічного обстрілу росіян на Запоріжжі

Росія щодня скоює злочини проти мирного населення. Окупанти нищать усе — від житлових будівель до дитячих навчальних закладів.

Російські військові обстріляли гімназію у Пологівському районі Запорізької області, зайнялася сильна пожежа.

Обстріл гімназії у Пологах: наслідки

У Головному управлінні ДСНС Запорізької області повідомили, що 3 квітня ворог здійснив авіаційний удар по одному з населених пунктів Пологівського району.

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Внаслідок цього пошкоджено два корпуси навчального закладу та зруйновано перехід між спорудами. Потім будівля зайнялася.

Пізніше окупанти завдали повторного удару, який повністю зруйнував двоповерховий корпус гімназії.

Внаслідок ворожої атаки зайнялися уламки будівлі на площі 100 кв. м. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Працівники ДСНС оперативно прибули на місце обстрілу та ліквідували пожежу, розібрали конструкції та окремі елементи.

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Жителі Запорізької області, особливо з прифронтових населених пунктів, постійно страждають від обстрілів росіян. Раніше ми розповідали, яка ситуація у Гуляйполі.

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