“Шахедна” ніч на Одещині — що відомо про атаку дронами в ніч проти 4 квітня

Ворог продовжує демонструвати свою підступність та атакує Україну вночі, коли мирні мешканці відпочивають у себе вдома. Цього разу ворог завдав удару по Південному регіону. Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.

У Повітряних силах повідомляють, що було зафіксовано до 17 пусків ударних БПЛА, ймовірно, з району східного узбережжя Азовського моря.

Атака дронами на Одещину 4 квітня: наслідки

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що з 17 дронів вдалося збити 14: 13 у небі над Одещиною, один — над Миколаївщиною.

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Також зафіксоване влучання в одне з підприємств в Одеській області, зайнялася пожежа. До ранку рятувальники її загасили. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Російські військові обстрілюють Україну щодня. Люди з прифронтових населених пунктів постійно чують звуки вибухів. Раніше ми розповідали, яка ситуація у Гуляйполі.

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