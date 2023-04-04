Війна в Україні

“Шахедна” ніч на Одещині — що відомо про атаку дронами в ніч проти 4 квітня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 04 Квітня 2023, 08:28
Атака дронами на Одещину 4 квітня: наслідки атаки
Фото: Pexels

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“Шахедна” ніч на Одещині — що відомо про атаку дронами в ніч проти 4 квітня
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