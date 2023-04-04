“Шахедная” ночь в Одесской области — что известно про атаку дронами в ночь на 4 апреля

Враг продолжает демонстрировать свою подлость и атакует Украину ночью, когда мирные жители отдыхают у себя дома. На этот раз враг нанес удар по Южному региону. Россия атаковала Одесскую область ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131.

В Воздушных Силах сообщают, что было зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря.

Атака дронами по Одесской области 4 апреля: последствия

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что из 17 дронов удалось сбить 14: 13 — в небе над Одесской областью, 1 — над Николаевской областью.

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Также зафиксировано попадание в одно из предприятий в Одесской области, загорелся пожар. К утру спасатели его потушили. По предварительной информации, погибших нет.

Российские военные обстреливают Украину каждый день. Люди из прифронтовых населённых пунктов постоянно слышат звуки взрывов. Ранее мы рассказывали, какая ситуация в Гуляйполе.

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