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Мертве місто: як зараз живе зруйнований та окупований Сєвєродонецьк

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Квітня 2023, 20:00
Сєвєродонецьк
Фото: Pexels

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