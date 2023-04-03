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Це вам не Україна, в Росії інші правила: як херсонських дітей депортують на окуповані території та чи можливо їх повернути додому

Вікторія Мельник, редакторка сайту 03 Квітня 2023, 15:00
Депортовані діти

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