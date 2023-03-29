Список винних. Верещук поіменно назвала росіян, які всиновили українських дітей

“Рано чи пізно доведеться відповідати”, — так звернулася міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук до росіян, які абсолютно незаконно всиновили депортованих українських дітей.

Відомо, що деякі російські сім’ї взяли на “виховання” дітей, яких ворожі війська депортували з окупованих територій або й навіть з віддалених регіонів України, які уже деокуповані.

Усиновлення дітей з України у Росії: що відомо

За даними омбудсмена, Росія депортувала понад 19,5 тис. дітей. Самі ж росіяни зазначають число у 40 разів більше — 770 тис.

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За словами Верещук, особливо бридко, коли люди ще й публічно хваляться тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей.

Вкотре нагадую всім російським “прийомним батькам” і “опікунам”: вам рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як і причетним російським чиновникам — великим і маленьким, — наголосила вона.

Верещук зазначила, що про цих осіб знають українські та міжнародні правоохоронні органи. Серед них — жителі Московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Серіков, Марина Марченко та інші.

Ірина Верещук наголосила: російська сторона повинна віддати усіх дітей-сиріт, яких вона сама такими зробила, вбивши їхніх батьків.

— Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених з України сиріт. Наполегливо рекомендую російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли з тимчасово окупованих територій, — підсумувала Верещук.

Раніше Нацспротив створив інтерактивну мапу, яка в онлайн-режимі показує місця, куди росіяни вивозять наших дітей.

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