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Список виновных. Верещук поименно назвала россиян, которые якобы усыновили украинских детей

Виктория Мельник, редактор сайта 29 марта 2023, 11:00
Депортированные дети
Фото: Pexels, Facebook

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