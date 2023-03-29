Список виновных. Верещук поименно назвала россиян, которые якобы усыновили украинских детей

“Рано или поздно придется отвечать”, — так обратилась министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук к россиянам, совершенно незаконно усыновившим депортированных украинских детей.

Известно, что некоторые российские семьи взяли на “воспитание” детей, которых вражеские войска депортировали с оккупированных территорий или даже из отдаленных, уже деоккупированных, регионов Украины.

Усыновление детей из Украины в России: что известно

По данным омбудсмена, Россия депортировала более 19,5 тыс. детей. Сами же россияне приводят число в 40 раз больше — 770 тыс.

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По словам Верещук, особенно противно, когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей.

Еще раз напоминаю всем российским “приемным родителям” и “опекунам”: вам рано или поздно придется отвечать. Так же, как и причастным российским чиновникам — большим и маленьким, — подчеркнула она.

Верещук отметила, что об этих лицах знают украинские и международные правоохранительные органы. Среди них жители Московской области Ирина Рудницкая, Екатерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и другие.

Ирина Верещук подчеркнула, что российская сторона должна отдать всех детей-сирот, которых она сама такими и сделала, убив их родителей.

— Речь идет о десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им разрешено усыновлять украденных из Украины сирот. Настоятельно рекомендую российским гражданам не усыновлять украинских сирот, незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий, — подытожила Верещук.

Ранее Нацспротив создал интерактивную карту, которая в онлайн-режиме показывает места, куда россияне вывозят наших детей.

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