Рассказы

Это вам не Украина, в России другие правила: как херсонских детей депортируют на оккупированные территории и можно ли вернуть их домой

Виктория Мельник, редактор сайта 03 апреля 2023, 15:00
Депортированные дети

Больше новостей
Андрій Криворучко: історія директора музичної школи, що приєднався до Нацгвардії
Сменил гитару на оружие! История директора музыкальной школы, вступившего в ряды Нацгвардии, но не покинувшего творчества
флюс
Опасный для жизни! Что такое флюс на десне и как его лечить
Цукати з апельсинової шкірки: як зробити в домашніх умовах
Для самых вкусных куличей, пирожных и рулетов: как приготовить цукаты из апельсиновых корок
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Смотреть больше

Материалы по теме

Андрій Криворучко: історія директора музичної школи, що приєднався до Нацгвардії
Сменил гитару на оружие! История директора музыкальной школы, вступившего в ряды Нацгвардии, но не покинувшего творчества
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Повістки у Вайбері: у Верховній Раді обговорюють можливість надсилати повістки через Viber
Повестки в Viber? В Украине рассматривают возможность рассылать приглашения в военкомат в мессенджерах
НМТ 2023
Не пропусти! Когда выпускникам регистрироваться на НМТ и как это делать — пошагово

Видео
0:03:29
Андрій Криворучко: історія директора музичної школи, що приєднався до Нацгвардії

Сменил гитару на оружие! История директора музыкальной школы, вступившего в ряды Нацгвардии, но не покинувшего творчества
Що таке НАТО
Что такое НАТО, как работает и какие отношения с Украиной? Разбираем вместе
0:01:49
Карта бойових дій в Україні 03.04.2023 онлайн
Эпицентр боевых действий остается в Донецкой области: карта боевых действий в Украине 3 апреля в режиме онлайн
0:03:01
Яка ситуація у Гуляйполі: як живуть мешканці під обстрілами
В перерывах между обстрелами находят силы улыбаться! Как живут жители покалеченного Гуляйполя
0:01:47
Українські військові вчаться переходити від оборони у наступ
От обороны к наступлению! Тысячи украинских бойцов тренируются освобождать нашу землю от оккупантов
0:03:35
Капеланська реформа: що зміниться для капеланів, згідно з новим законом
Военные звания, флаг и шевроны — первые 30 капелланов закончили подготовку: что изменится для душепастырей
0:02:46
жінка рятувала тварин у Миколаївській області
Их выбрасывали на свалку в пакетах: история женщины, которая спасала животных в Николаевской области
0:03:23
Як група Білий Янгол евакуює людей з Авдіївки
Эвакуация на бронекапсуле для всех желающих! Как группа Белый Ангел вывозит людей из уничтоженной Авдеевки
0:12:13
Закон України Про медіа набув чинності - що це означає
Доступ к европейскому информационному пространству — в Украине заработал закон О медиа
0:00:40
Карта бойових дій в Україні 02.04.2023 онлайн
Враг продолжает сосредотачивать силы на Донецкой области: карта боевых действий в Украине 2 апреля в режиме онлайн
Больше видео
Історія хірурга Ігоря Бєлкіна про роботу в стабілізаційному пункті в Оріхові
Читать дальше
Собрав нервы в кулак, просто делаем свое дело — история одного стабилизационного пункта и его хирурга

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь