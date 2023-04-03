Это вам не Украина, в России другие правила: как херсонских детей депортируют на оккупированные территории и можно ли вернуть их домой

Россияне в течение столетия наработали сверхмощную информационную пропаганду, которая и стала основой для вторжения в Украину в 2014 году. РФ под копирку действует по методикам немецких войск во время Второй Мировой войны: эшелонами вывозят украинских детей в российские глубинки или временно оккупированные территории.

Что происходит с украинскими детьми, депортированными из украинских городов? Как их возвращают домой и что внушают в голову там, вдали от родных мест? Обо всем этом могут рассказать те, кто смог пройти через тяжелые испытания судьбы и наконец добраться до дома.

Среди них — 16-летняя Мария и 18-летняя Анастасия из Херсона, которых российские власти вывезли сначала в Крым, а затем — во временно оккупированный Геническ.

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Депортированные дети

Вы здесь — никто. Вы приехали сюда в тюрьму и будете выполнять то, что вам скажут — так говорили девушкам оккупанты, вспоминает одна из девушек. — Это вам не Украина, у России другие правила, — объясняли другой.

Девушки были знакомы задолго до войны: учились в одной школе, вместе поступили в учебное заведение на поваров-официантов.

Война обоих застала врасплох. Когда россияне стали бить по жилым кварталам, родители запретили детям выходить на улицу.

В конце концов, девушкам позвонила учительница: сообщила, что есть возможность поехать на две недели в Крым. Доверенность за Марию написала ее сестра, так как родители не знали о поездке. Анастасии же написали в документах 2005 год рождения, как будто ей 17, а не 18 лет.

Девушки ехали девять часов. Вместе с ними — десятки таких же детей, которых везли на две недели.

— Если бы нас отвезли домой после двух недель, все было бы хорошо. Мы должны были выполнять все, что нам говорят: пойти на концерт какой-нибудь, даже если болит голова, — говорит Мария.

Надо — идешь.

Анастасия вспоминает: на концертах рассказывали о России, а в конце приказывали всем подняться, потому что будет играть российский гимн.

Потом те, кто не встал — среди них были я и Маша, — слушали, что мы едим их хлеб и должны вставать на гимн России.

Девушки однажды из двух шариков синего и желтого цветов сделали сине-желтое сердце и приклеили его к стене. Директор базы отдыха сорвала его и кричала на детей.

Разработка плана побега

Когда освободили Херсон, дети радовались и кричали Слава Украине!

Мария понимала: их домой уже никто не отвезет. В то же время продолжала публиковать патриотические проукраинские сообщения в социальных сетях, чем очень удивила журналистов Следствие Инфо, которые и начали расследование похищения украинских детей.

Через несколько дней после освобождения Херсона детей силой вывезли во временно оккупированный Геническ Херсонской области. Маша вспоминает: с подругой спали на одной кровати, чтобы хоть как-нибудь согреться, ведь в комнате было невероятно холодно.

В семь утра детей силой поднимали и отправляли… на учебу. По российской программе, конечно.

Ужасными были условия не только в комнате общежития: детей плохо кормили, запрещали запирать двери, а душ включали только один раз в неделю.

Учительница, которая и позаботилась о перевозке детей на подконтрольную России территорию, убеждала учеников сидеть там “на обеспечении государства”. Мол, на что сетуете?

Россияне действовали по методу геноцида. Принуждали девушек общаться и писать на русском, пытались им выдать российские паспорта, всячески убеждали, что в Украину дети уже не вернутся.

Отец Марии боялся, что дети не выживут, если их попытаться эвакуировать: тогда шли активные бои, по ближайшему мосту вот-вот могло “прилететь”. Ее мама была против эвакуации и хотела сделать для дочери российское гражданство.

Маша и Настя начали бунтовать, но за это украинских детей жестоко наказывали. Оккупанты напоминали о “яме”, “военной комендатуре” и угрожали “зашить рот”.

Ситуация усугублялась тем, что одна из подруг была несовершеннолетней. Она не могла свободно уехать, а родители не поддерживали желание дочери вернуться в Украину. Журналисты заручились поддержкой правозащитников, однако там было много нюансов: девушку могли объявить в розыск еще до момента пересечения КПП.

Девушкам открыто угрожали застенками: такие случаи были среди их знакомых, тогда двоих парней несколько раз водили “на яму”.

Кто виноват в депортации детей из Украины

Журналистка Юлия Химерник самостоятельно организовала спасение девушек из оккупации. Придумали легенду о вроде бы свадьбе брата одной из девушек. Брат, по словам девушек, живет в Петербурге. На каждом пункте пропуска девушки отписывали “тете Юли”, что они его успешно прошли.

Девушки успешно добрались до Киева. Их полностью раздевали на границе с Россией, но пропустили. Девушки рады, что вернулись домой — ведь в оккупации ничего хорошего их не ждало бы.

С помощью следствия журналистов были установлены пять человек из Херсона, которые причастны к депортации украинских детей в Россию. Это учительница Галина Мунтяну, на имя которой писали доверенности о вывозе детей, Михаил Родиков, так называемый министр образования Херсонской области, он является гражданином РФ и издал приказ о вывозе детей в Крым.

Татьяна Кузьмич — в 2021 году ее судили по госизмене. Женщина является заместителем псевдоминистра образования. Алла Ревко — жительница Херсона, организовывала группы на вывоз из Херсонской области и Галина Райко, которая во время оккупации стала ректором учебного заведения, отправившего детей из Украины в оккупированные части страны.

Сейчас девушки разъехались по своим домам: Мария уехала к папе, а Настя осталась жить в Киеве. Журналистка Юлия стала для девушек второй мамой.

Наши друзья из Следствие.Инфо презентовали фильм-расследование Бегство от россиян: история спасения похищенных украинских девушек.

Стало известно и о фактах так называемого усыновления депортированных детей в городах России: имена тех россиян, которые похитили и “усыновили” украинских детей, читай в материале.

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