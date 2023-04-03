Мертвый город: как сейчас живет разрушенный и оккупированный Северодонецк

Там, где ступает нога российского солдата, всегда приходит разруха и смерть. Украинская земля убедилась в этом сполна: Киевская, Сумская, Черниговская, Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская и Запорожская области как никто знают настоящее лицо оккупанта.

Северодонецк в Луганской области, когда-то являвшийся центром административной области, сейчас находится под российской оккупацией. Этот город стал едва ли не самой большой “добычей” Кремля за время полномасштабного вторжения в Украину.

Россия укрепила и подготовила к обороне захваченный Северодонецк и соседний Лисичанск, но бои уже идут совсем неподалеку. Украинская армия пытается прорваться в Кременную, городок в 15 км к северу.

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BBC Украина пообщалась с жителем, который, несмотря ни на что, остается в Северодонецке. Что происходит в городе и в окрестностях сейчас — рассказываем и мы.

Не осталось ничего

Сейчас многие здания разбиты и черны от дыма. По разным оценкам уничтожено или повреждено около 80–90% жилищного фонда.

Местный житель Александр (имя изменено по причинам безопасности) остался в оккупированном городе, чтобы россияне не забрали его квартиру себе. Теперь постоянная картинка этого города — серые и практически пустые улицы. Выйти на связь с местными в городе довольно сложно: нет телефонной связи, интернет работает с перебоями.

А самое главное: все боятся, что о таком общении узнают российские военные.

До войны в административном центре Луганской области проживало около 100 тыс. человек. Теперь в городе осталось мало жителей.

— В городе больше людей пенсионного возраста. Хотя дети тоже есть. Но именно молодежи нет. Только дети и старики, — рассказывает Александр.

По словам местного жителя, многие, кто раньше и был лояльным к России, сейчас понял: жизнь в Украине была для них раем. Можно было даже на президента что-то сказать, а теперь все вообще молчат. В основном живут в информационном вакууме и делятся знаниями друг с другом.

“Флагман восстановления” или отстройка по-русски

Год назад россияне практически полностью разрушили красивый город в Луганской области. Теперь россияне по своему телевидению передают: Северодонецк стал флагманом восстановления, на отстройку которого было направлено много средств.

— Россияне начали восстанавливать некоторые дома, но по какому принципу они выбирают, непонятно, — рассказывает Александр. — Например, в моем районе они взялись только за мой дом. Поставили во всех квартирах новые окна, не спрашивая, хотят ли владельцы, открыли все квартиры, из некоторых начали воровать вещи.

Десять месяцев назад Северодонецк вернулся в средневековье. Здесь исчезли вода и электричество, газ, а люди готовят еду на костре во дворах. В некоторых домах коммуникации возобновили, но и то не на все этажи. В некоторых квартирах срезали батареи, новые не поставили, а просто пустили по ним воду — затопили жилища, которые еще оставались после обстрелов.

Когда-то крупнейший работодатель города, химический завод Азот — сейчас простаивает. Во время боевых действий на его территории скрывались местные жители и бойцы ВСУ.

Более того, компания — владелец завода OSTCHEM заявила, что оборудование Азота серьезно пострадало от обстрелов и его запуск опасен.

Россияне в конце февраля анонсировали запуск завода. Все это силами тех, кто стремился заработать хотя бы копейку. Местных призывают брать российское гражданство, чтобы получать обеспечение от государства. Выплачивают по 10–15 тыс. рублей, что в пересчете на украинские деньги достигает 4,8–7 тыс. грн.

Питаются люди тем, что можно найти по селам. В городе работает два магазина, где гораздо меньший ассортимент, чем был при Украине. Недавно появились европейские товары: значит, контрабанда работает.

Известно, что из окрестных городов уже свозят людей в Северодонецк, потому что сунется и фронт. А о том, как и куда свозят украинских депортированных детей, мы писали в другом материале.

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