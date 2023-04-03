Война в Украине

Мертвый город: как сейчас живет разрушенный и оккупированный Северодонецк

Виктория Мельник, редактор сайта 03 апреля 2023, 20:00
Северодонецк
Фото: Pexels

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