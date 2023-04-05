Росіяни воюють не з армією України, “київським режимом”, як вони називають нашу владу, чи злочинними угрупуваннями. РФ винищує мирних жителів України — дітей, жінок, людей старшого віку.

Сумна новина надійшла з Донецької області: російські війська обстріляли Олексієво-Дружківку.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram.

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Наслідки обстрілу Олексієво-Дружківки

Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11:00 — росіяни поцілили у житловий сектор.

За попередніми даними, росіяни використали касетні боєприпаси.

Дві людини загинули, чотирьох поранено — такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки, — пише Павло Кириленко.

На місці влучання працюють піротехніки — знешкоджують нерозірвані снаряди.

Є загиблі та поранені: росіяни знову обстріляли мирних людей Донецької області / 3 Фотографії

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