Війна в Україні

Є загиблі та поранені: росіяни знову обстріляли мирних людей Донецької області

Вікторія Мельник, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 16:14
Олексієво-Дружківка

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