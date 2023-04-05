Є загиблі та поранені: росіяни знову обстріляли мирних людей Донецької області

Росіяни воюють не з армією України, “київським режимом”, як вони називають нашу владу, чи злочинними угрупуваннями. РФ винищує мирних жителів України — дітей, жінок, людей старшого віку.
Сумна новина надійшла з Донецької області: російські війська обстріляли Олексієво-Дружківку.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у своєму Telegram.
Містечко зазнало обстрілу сьогодні близько 11:00 — росіяни поцілили у житловий сектор.
За попередніми даними, росіяни використали касетні боєприпаси.
Дві людини загинули, чотирьох поранено — такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки, — пише Павло Кириленко.
Дві людини загинули, чотирьох поранено — такі оперативні дані щодо наслідків обстрілу Олексієво-Дружківки, — пише Павло Кириленко.
На місці влучання працюють піротехніки — знешкоджують нерозірвані снаряди.
Цинічного обстрілу зазнала гімназія у Запоріжжі: деталі читай у нашому іншому матеріалі.
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