Атакували два винищувачі! Що відомо про обстріл села Печенюги Чернігівської області

Росіяни продовжують свою тактику терору цивільного населення та обстрілюють мирні міста.

Сьогодні, 4 квітня, російські окупанти здійснили авіаудар по селу Печенюги в Чернігівській області. По це повідомляє ОК Північ.

У повідомленні зазначається, що близько 17:31 від диспетчера ДСНС надійшло повідомлення, що в населеному пункті горить приватний будинок та господарські споруди.

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За попередніми даними ОК Північ, два російських винищувачі Су-35 скинули дві бомби на село Печенюги Чернігівської області, внаслідок чого й загорілись будівля та інші споруди.

Наразі офіційної інформації про потерпілих немає.

Буденність проходить під гуркіт снарядів і ракет, які щомиті можуть вкоротити віку людині просто посеред вулиці. Вже понад рік така моторошна реальність для жителів Гуляйполя. Читай, як живуть мешканці понівеченого міста.

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Фото: ОК Північ