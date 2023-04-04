Война в Украине

Атаковали два истребителя! Что известно об обстреле села Печенюги Черниговской области

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 апреля 2023, 20:07
Печенюги

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