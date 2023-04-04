Атаковали два истребителя! Что известно об обстреле села Печенюги Черниговской области

Россияне продолжают свою тактику террора гражданского населения и обстреливают мирные города.

Сегодня, 4 апреля, российские оккупанты совершили авиаудар по селу Печенюги в Черниговской области. По этому сообщает ОК Північ.

В сообщении говорится, что около 17:31 от диспетчера ГСЧС поступило сообщение, что в населенном пункте горит частный дом и хозяйственные постройки.

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По предварительным данным ОК Північ, два российских истребителя Су-35 сбросили две бомбы на село Печенюги Черниговской области, в результате чего и загорелись здание и другие сооружения.

Пока официальной информации о пострадавших нет.

Обыденность проходит под грохот снарядов и ракет, которые ежесекундно могут забрать жизнь человека прямо посреди улицы. Уже больше года такая жуткая реальность для жителей Гуляйполя. Читай, как живут жители покалеченного города.

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Фото: ОК Північ