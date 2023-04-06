Шаг отчаяния: россияне выдумали новую тактику массового поражения мирных жителей

Россияне пытаются нас уничтожить, поэтому прибегают к действительно зверским тактикам. Кроме непосредственного обстрела мирных людей, срыва зеленых коридоров, убийства гражданских, пыток детей — оккупанты придумывают все новые и новые методы истребления украинцев.

По сообщению руководителя объединенного координационного штаба сил обороны Юга Натальи Гуменюк, российские военные используют авиацию и беспилотники для большего поражения воздуха и суши. Об этом она рассказала в телемарафоне Єдині новини.

Новая тактика россиян

По словам Гуменюк, россияне придумали новую тактику: они привязывают гранаты к БПЛА и пытаются поразить скопление людей.

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— Речь идет о скоплении людей, где раздается гуманитарная помощь. Это классический признак терроризма, потому что других целей это не преследует. Поэтому мы призываем людей не собираться на открытых территориях, — подчеркнула Гуменюк.

Но замечу — когда враг выискивает новую тактику, мы всегда находим к ней противодействие, — подытожила она.

ОК Юг считает это шагом отчаяния россиян, потому что на некоторых направлениях ситуация с вооружением оккупантов тяжелая.

Известно, что новейшее вооружение практически исчерпало свои запасы, и теперь РФ расконсервирует советскую технику для войны в Украине.

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