Крок відчаю: росіяни вигадали нову тактику масового ураження мирних жителів

Росіяни намагаються нас знищити, тож вдаються до справді звірячих тактик. Окрім прямого, не прихованого обстрілу мирних людей, зривання зелених коридорів, вбивства цивільних, катування дітей — окупанти вигадують все нові й нові методи винищення українців.

За повідомленням керівниці об’єднаного координаційного штабу сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, російські військові використовують авіацію та безпілотники для більшого ураження повітря та суходолу. Про це вона розповіла у телемарафоні Єдині новини.

Нова тактика росіян

За словами Гуменюк, росіяни вигадали нову тактику: вони прив’язують гранати до БпЛА й намагаються уразити скупчення людей.

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— Мовиться про скупчення людей, де роздається гуманітарна допомога. Це класична ознака тероризму, бо інших цілей це не переслідує. Тому ми закликаємо людей не збиратися разом на відкритих територіях, — наголосила Гуменюк.

Але зауважу — коли ворог вишукує нову тактику, ми завжди вишукуємо до неї протидію, — підсумувала вона.

ОК Південь вважає це кроком відчаю росіян, бо на деяких напрямках ситуація з озброєнням окупантів важка.

Відомо, що новітнє озброєння практично вичерпало свої запаси, тож тепер РФ розконсервовує радянську техніку для війни в Україні.

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