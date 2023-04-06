Мінус ворожий вертоліт та багато живої сили: карта бойових дій в Україні 6 квітня в режимі онлайн

Карта бойових дій залишається актуальною для українців і тих, хто підтримує нас за кордоном. Завдяки їй ми можемо бачити, що ЗСУ роблять усе, щоб ворог не завоював нові території.

Наші герої демонструють всьому світу свою силу та витримку. Різні країни бачать нашу незламність та посилюють підтримку. Це продемонстрував вчорашній візит Володимира Зеленського до Польщі. Країна пообіцяла подальшу підтримку та передачу нової кількості літаків МіГ-29.

Ми пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль продовжує намагатися застосовувати ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед запланованим контрнаступом.

Також російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка – Донецьк.

Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав три ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби ворог обстріляв населені пункти Тур’я, Леонівка та Печенюги Чернігівської області, Середина-Буда, Стукалівка, Безсалівка та Волфине Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Зибине та Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Кучерівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районах населеного пункту Невське та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Терни, Зарічне, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безрезультатні наступальні дії поблизу Богданівки та Іванівського. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 15 атак противника на зазначеній ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки та Мар’їнки. Водночас ворог обстрілював Новокалинове, Авдіївку, Первомайське, Красногорівку, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БПЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник нарощує у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новопавлівка і Кам’янське Запорізької області, а також Новоолександрівка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Антонівка, Степанівка та Чорнобаївка на Херсонщині.

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів, дві позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.

Наші військові роблять надзвичайні речі, інколи про них не можна говорити відразу. Але з часом ми дізнаємося багато історій, що вражають, шокують та викликають гордість. Раніше нацгвардійці розповіли про оборону Чернігова.

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