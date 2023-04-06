Мінус ворожий вертоліт та багато живої сили: карта бойових дій в Україні 6 квітня в режимі онлайн

Карта бойових дій залишається актуальною для українців і тих, хто підтримує нас за кордоном. Завдяки їй ми можемо бачити, що ЗСУ роблять усе, щоб ворог не завоював нові території.
Наші герої демонструють всьому світу свою силу та витримку. Різні країни бачать нашу незламність та посилюють підтримку. Це продемонстрував вчорашній візит Володимира Зеленського до Польщі. Країна пообіцяла подальшу підтримку та передачу нової кількості літаків МіГ-29.
Ми пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль продовжує намагатися застосовувати ядерні погрози, щоб стримати військову допомогу Заходу Україні перед запланованим контрнаступом.
Також російські війська вели обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Окупанти продовжували наступальні дії в районі Бахмута та на лінії фронту Авдіївка – Донецьк.
Команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав три ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив понад 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито більш як 40 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.
Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження окупантів. Водночас наші захисники на східному фронті знищили російський вертоліт Ка-52.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, два склади боєприпасів, дві позиції засобів протиповітряної оборони та чотири станції радіоелектронної боротьби противника.
Наші військові роблять надзвичайні речі, інколи про них не можна говорити відразу. Але з часом ми дізнаємося багато історій, що вражають, шокують та викликають гордість. Раніше нацгвардійці розповіли про оборону Чернігова.
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