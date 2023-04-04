Ракети для HIMARS та інші нічні жахи окупантів: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд

Що б не говорила пропаганда ворога, але підтримка від західних партнерів для України продовжується та набирає обертів.
Сьогодні, 4 квітня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,6 млрд. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.
Зокрема пакет включає $500 млн у вигляді президентського вилучення безпекової допомоги (PDA). А також $2,1 млрд у вигляді Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
Також у Пентагоні зазначили, що оголошення цього пакету USAI є початком процесу, щоб укладати контракти для надання додаткових можливостей ЗСУ.
США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпекової допомоги.
США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпекової допомоги.
Також раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю заявив, що в інтересах світової безпеки Північно-Атлантичний Союз має підтримувати Україну.
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