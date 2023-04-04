Ракети для HIMARS та інші нічні жахи окупантів: США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $2,6 млрд

Що б не говорила пропаганда ворога, але підтримка від західних партнерів для України продовжується та набирає обертів.

Сьогодні, 4 квітня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2,6 млрд. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Пентагону.

Зокрема пакет включає $500 млн у вигляді президентського вилучення безпекової допомоги (PDA). А також $2,1 млрд у вигляді Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

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Також у Пентагоні зазначили, що оголошення цього пакету USAI є початком процесу, щоб укладати контракти для надання додаткових можливостей ЗСУ.

США продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпекової допомоги.

Пакет військової допомоги Україні від США на $2,6 млрд

У президентський пакет допомоги від США на $500 млн входить:

додаткові ракети для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для NASAMS;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм міни та 25-мм боєприпаси;

близько 400 гранатометів та 200 тис. снарядів;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

11 тактичних машин для евакуації техніки;

61 великовантажний паливозаправник;

десять вантажівок;

десять причепів для перевезення важкого обладнання;

десять мобільних ракетних комплексів c-UAS із лазерним наведенням;

випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

запасні частини та інше польове обладнання.

У пакет допомоги в межах Ініціативи сприяння безпеці в Україні входить:

додаткові боєприпаси для NASAMS;

дев’ять 30-мм гарматних вантажівок для протидії безпілотним авіаційним системам;

десять мобільних ракетних комплексів з лазерним наведенням c-UAS;

три радіолокаційні станції повітряного спостереження;

30-мм та 23-мм зенітні боєприпаси;

130-мм та 122-мм артилерійські снаряди;

122-мм ракети ГРАД;

реактивні системи залпового вогню та боєприпаси;

120-мм та 81-мм мінометні міни;

120-мм, 81-мм та 60-мм мінометні міни;

120-мм танкові боєприпаси;

протитанкові комплекси Javelin;

протитанкові ракети;

високоточні авіаційні боєприпаси;

приблизно 3 600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до неї;

сім тактичних автомобілів для евакуації техніки;

вісім важких паливозаправників та 105 паливних причепів;

броньовані мостові системи;

чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення;

вантажівки та десять причепів для перевезення важкого обладнання;

засоби захищеного зв’язку;

термінали та сервіси SATCOM;

фінансування на навчання, технічне обслуговування та утримання.

Також раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю заявив, що в інтересах світової безпеки Північно-Атлантичний Союз має підтримувати Україну.

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