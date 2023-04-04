Ракеты для HIMARS и другие ночные ужасы окупантов: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

Что бы ни говорила пропаганда врага, но поддержка от западных партнеров для Украины продолжается и набирает обороты.

Сегодня, 4 апреля, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

В частности, пакет включает $500 млн в виде президентского изъятия помощи (PDA). А также $2,1 млрд в виде Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).

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Также в Пентагоне отметили, что объявление этого пакета USAI является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей ВСУ.

США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных потребностей в сфере помощи.

Пакет военной помощи Украине от США на $2,6 млрд

В президентский пакет помощи от США на $500 млн входит:

дополнительные ракеты для ЗРК Patriot;

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

120-мм мины и 25-мм боеприпасы;

около 400 гранатометов и 200 тысяч снарядов;

ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

11 тактических машин для эвакуации техники;

61 большегрузный топливозаправщик;

десять грузовиков;

десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

десять мобильных ракетных комплексов c-UAS с лазерной наводкой;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта автомобилей;

запасные части и другое полевое оборудование.

В пакет помощи в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине входит:

дополнительные боеприпасы для NASAMS;

девять 30-мм пушечных грузовиков для противодействия беспилотным авиационным системам;

десять мобильных ракетных комплексов с лазерной наводкой c-UAS;

три радиолокационные станции воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

130-мм и 122-мм артиллерийские снаряды;

122-мм ракеты ГРАД;

реактивные системы залпового огня и боеприпасы;

120-мм и 81-мм мины;

120-мм, 81-мм и 60-мм мины;

120-мм танковые боеприпасы;

противотанковые комплексы Javelin;

противотанковые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

примерно 3 600 единиц стрелкового оружия и более 23 млн патронов к нему;

семь тактических автомобилей для эвакуации техники;

восемь тяжелых топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;

бронированные мостовые системы;

четыре автомобиля материально-технического обеспечения;

грузовики и десять прицепов для перевозки тяжелого оборудования;

средства защищенной связи;

терминалы и сервисы SATCOM;

финансирование на обучение, техническое обслуживание и содержание.

Также ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью заявил, что в интересах мировой безопасности Североатлантический Союз должен поддерживать Украину.

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