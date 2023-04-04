Ракеты для HIMARS и другие ночные ужасы окупантов: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

Что бы ни говорила пропаганда врага, но поддержка от западных партнеров для Украины продолжается и набирает обороты.
Сегодня, 4 апреля, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2,6 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.
В частности, пакет включает $500 млн в виде президентского изъятия помощи (PDA). А также $2,1 млрд в виде Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
Также в Пентагоне отметили, что объявление этого пакета USAI является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных возможностей ВСУ.
США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных потребностей в сфере помощи.
США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных потребностей в сфере помощи.
Также ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью заявил, что в интересах мировой безопасности Североатлантический Союз должен поддерживать Украину.
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