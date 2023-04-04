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Ракеты для HIMARS и другие ночные ужасы окупантов: США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд

Даниэла Долотова, редактор сайта 04 апреля 2023, 20:39
США новий пакет військової допомоги
Фото: Facebook

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