Интервью

“Мы должны поддерживать Украину, это в интересах нашей безопасности”: Йенс Столтенберг о помощи Украине

Виктория Мельник, редактор сайта 04 апреля 2023, 16:00
Йенс Столтенберг
Фото: Depositphotos

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