“Мы должны поддерживать Украину, это в интересах нашей безопасности”: Йенс Столтенберг о помощи Украине

Поддержка Украины в современной войне является ключевым моментом, от которого напрямую зависит наша будущая победа. Партнеры нашей страны непрерывно работают над новыми пакетами военной и гуманитарной помощи, провозглашают новые санкции и обсуждают возможность новых коалиций.

Но имеет ли эта помощь границы? Что о войне в Украине говорят в НАТО и когда ожидают контрнаступления ВСУ, в интервью Радио Свобода рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он убеждает: мир будет помогать Украине столько времени, сколько это необходимо. И главным вызовом сегодня является новый этап войны — истощение: логистики, военных запасов.

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— Сначала мы исчерпывали запасы. Но, конечно, есть предел того, как далеко мы можем в этом плане зайти. Сейчас мы также упорно работаем над увеличением производства, чтобы гарантировать, что сможем продолжать поддерживать Украину, поскольку делать это в дальнейшем — чрезвычайно важно.

Мы должны поддерживать Украину, потому что в интересах нашей безопасности продемонстрировать, что президент Путин не побеждает в Украине.

Победу РФ в этой войне Столтенберг признает трагедией не только для Украины, но и для всего мира.

Профессионализм украинцев поражает

В настоящее время самыми горячими точками на карте боевых действий Украины являются пункты Донецкой и Луганской областей. Среди них, конечно, Бахмут и Авдеевка.

Не секрет, что за ходом событий на фронте Украины следят и высокопоставленные лица других стран.

— Как вы оцениваете ситуацию на фронте Украины? Влияет ли это на российскую армию из того, что вам известно?

— Первое, что хочу сказать: я поражен работой и профессионализмом ВСУ в Бахмуте и Авдеевке. Военные поразили весь мир! И конечно же, это никак не сравнить с боевым состоянием российских солдат. Там, кроме низкого боевого духа, еще очень плохое качество техники, а офицеры и командиры часто проваливают операции.

Но в то же время мы видим: то, чего российским войскам не хватает качественно, они пытаются наверстать количественно.

Россияне демонстрируют низкий профессионализм, в то же время они показали всему миру, что готовы и дальше вводить тысячные войска и наносить потери украинцам. Так что Россию нельзя недооценивать, — подчеркнул Йенс Столтенберг.

— Чего ожидает НАТО от украинского контрнаступления, которое анонсировано на весну 2023 года?

— Наша ответственность как членов НАТО состоит в том, чтобы обеспечить Украину оборудованием, боеприпасами и поддержкой, необходимой для начала новых наступательных действий.

И это именно то, что союзники делают, оказывая военную поддержку, а также обеспечивая обучение на высоком уровне. Учения, чтобы у украинцев была возможность использовать все новое, более современное оружие, которым сейчас их обеспечивают союзники. В частности, боевыми танками.

Оружие и план развития событий

А еще Столтенберг говорит, что принимать решения должны только украинцы на местах: как по контрнаступлению, так и по другим вещам. В частности, о военных операциях и их рисках.

То, чего мы хотели бы, — это видеть Украину, которая способна освободить больше территорий, отбросить солдат президента Путина, и тогда это может создать условия для переговоров.

Генсек НАТО заверил, что переговорная база основывается на военных достижениях. Поэтому однозначно Украина должна дать военное сражение оккупантам, а союзники сделают все, что от них зависит, чтобы это точно произошло.

— Союзники по НАТО наращивают производство оружия и боеприпасов, чтобы и дальше поддерживать Украину, — уверяет Столтенберг.

— Верите ли вы, что Украина может отвоевать Крым военным путем и получит ли Украина в этом поддержку от стран НАТО?

— Мы будем поддерживать право Украины на самооборону или защиту украинской территории. Это право, закрепленное в уставе ООН.

Несомненно, то, что мы сейчас видим, это захватническая война против Украины.

Против России сейчас должна развернуться и информационно-политическая кампания. Ведь РФ незаконно занимает место в ООН: как ее оттуда выгнать и зачем это делать, эксклюзивно рассказал Вікнам адвокат Максим Барышников.

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Главное фото: Depositphotos.