Долой Россию из ООН! Адвокат Максим Барышников об основаниях пребывания РФ в организации и путях ее изгнания

Уже девять лет Россия ведет войну против Украины, из них 13 месяцев — это полномасштабные боевые действия. Еще больше времени страна-агрессор безосновательно занимает место в ООН.

Также Россия имеет необоснованное право вето, чем бессовестно пользуется, чтобы оправдать все вооруженные вмешательства, происходящие по крайней мере последние три десятилетия.

1 апреля РФ — страна-агрессор и террорист — может начать председательствовать в ООН. Поэтому уже сейчас перед Украиной стоит вопрос, как изгнать Россию из организации, чтобы не только достичь верховенства права и справедливости, но и сохранить свое существование.

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Адвокат и соучредитель инициативной группы по изгнанию РФ из ООН Максим Барышников рассказал Вікнам, как Россия вообще попала в ООН, почему имеет право вето, как ее можно его лишить и почему это так важно.

С 1 апреля РФ — страна-агрессор и террорист — может начать председательствовать в ООН, организации, декларируемой целью которой является поддержание и укрепление мира и международной безопасности. Как такое вообще возможно?

— Я как соучредитель инициативной группы общественного хаба Долой Россию из ООН, как адвокат, как юрист до сих пор не могу понять, как это произошло. Поскольку Организация Объединенных Наций имеет собственный статут, по сути конституцию, четко предусматривающую процедуру приобретения членства этой организации государством.

РФ как страна никогда в жизни не приобретала такого членства в соответствии с этим Статутом.

Она никогда не получала одобрения Совета Безопасности, не получала положительное голосование на Генассамблее и не ратифицировала Статут ООН. Таким образом, она не является при любых обстоятельствах, по какому-либо формальному признаку членом организации.

Тем более у нее нет никаких оснований находиться среди привилегированных членов организации, которые в Статуте названы постоянными членами Совета Безопасности ООН. Более того, их перечень, приведенный в статье 23 Статута ООН, вообще никакую РФ не включает — есть только упоминание о бывшем СССР.

Таким образом, в 1991 году фактически РФ совершила первую, но не последнюю оккупацию. И оккупировала она сразу место бывшего СССР как в ООН, так и в Совбезе ООН.

Поскольку, в отличие от Украины, находившейся среди стран – учредителей этой организации, подписавших соответствующее соглашение в Сан-Франциско в 1945 году, РФ на тот момент нигде не существовало. Она никогда не приобретала такого членства.

И сегодня по результатам этой крупнейшей геополитической аферы конца 20 века, состоявшейся в декабре 1991 года в стенах ООН и вокруг этого здания, РФ действительно злоупотребляет теми правами, которые ей не принадлежат.

РФ больше, чем все остальные страны вместе взятые, неправомерно применяет право вето. В большей степени для покрытия собственных преступлений и грубых нарушений норм интернационального права. А также для оказания помощи своим странам-клиентам, таким как Сирия, которые безусловно пользуются теми возможностями, что предусматривает Статут ООН для постоянного члена Совета Безопасности.

Таким образом, никаких логических, юридических объяснений этому нет. Но есть юридические пути решения ситуации и проблемы. И, безусловно, прекращение участия РФ в деятельности ООН и ее органах, как Генассамблеи, так и Совете Безопасности, является обязательным условием для любого реформирования ООН как организации.

Расскажите, пожалуйста, насколько вопрос изгнания РФ из ООН для вас личный?

— На самом деле наша инициативная группа состоит из совершенно разных людей, которые до сих пор были очень далеки от проблематики ООН и столь больших вопросов международного права.

Но где-то меньше года назад, в конце мая 2022 года, мы сидели на кухне, где готовили гуманитарные обеды. В перерыве взяли кофе и обсуждали, что еще можно сделать, чтобы уменьшить влияние РФ на международной арене. Это, во-первых.

А во-вторых, пытались сформулировать для себя, какие критерии победы для Украины. Поскольку даже наш президент говорит, что выход на границы 1991 года не решит вопрос безопасности страны. Для этого нужны геополитические изменения, движущими силами которых должны быть украинцы. Таким образом, мы дошли до вопроса об ООН.

Это вопрос старый и общеизвестный. Первые статьи о прекращении участия россиян в деятельности Совбеза ООН были еще в 1950 году. Тогда началась война в Корее. Юристы смотрели, как прекратить участие Советского Союза в Совбезе для того, чтобы обеспечить возможность помочь Корее.

Те, кто считают, что ООН не влиятельна и на самом деле ничего не может сделать, посмотрите, пожалуйста, на два примера. Первый — это Южная Корея, а второй — это Кувейт. Обе эти страны уже не существовали бы вообще, если бы не решительные действия Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН.

На самом деле только решения Совета Безопасности ООН имеют обязательную силу, поскольку он имеет определенный инструментарий, назначенный Статусом этой организации.

А для этого Совбез должен действовать как единый орган. В его составе не должно быть членов, отрицающих элементарные положения п. 2 и 2 статьи 2 Статута ООН. То есть воздержание от угроз силой и неприменение силы одним государством по отношению к другому.

Это то, что у нас есть в случае с российско-украинской войной. Это как раз агрессия, которая к тому же осуществляется абсолютно средневековыми методами.

Таким образом, мы решили исследовать этот вопрос, несколько месяцев потратили на поиск документов. Это было далеко не легко, поскольку даже Украина как государство только в 2022 году начала получать первые материалы относительно произошедшего.

А точнее, не произошедшего в декабре 1991 года в стенах ООН. Относительно ситуации, когда последний представитель СССР, сменив визитку на первого представителя РФ, просто занял место за столом и заменил на нем табличку. Абсолютно без соблюдения процедурных норм, предусмотренных как процедурами в Генассамблее и Совете Безопасности, так и Статутом ООН.

Следует отметить, что, к сожалению, не все наши знакомые пережили начало полномасштабных боевых действий. Нам очень жаль. И я чувствую личную ответственность за то, чтобы сделать так, чтобы виновные в этом были наказаны.

И я считаю, что наказание это значительно ускорится в условиях, когда РФ прекратит злоупотреблять ненадлежащими ей правами постоянного члена Совбеза ООН. Это создает определенную ауру безответственности, невозможности или большой сложности для привлечения виновных к ответственности.

А ведь это не только руководители государств, но и конкретные военные преступники, которые все это совершали — отдавали приказы и выполняли их. Таким образом, идеи нашей инициативной группы имеют столь же универсальный характер и значение, как принципы, вложенные в содержание Статута ООН.

Идеи у нас хорошие, законные. Поэтому я надеюсь, что в ближайшее время они будут реализованы на практике. Это абсолютно личный для меня вопрос, и я не остановлюсь, пока не достигну результата.

Если начинать с основ, то на каких основаниях страна может быть представлена в ООН? То есть каким путем приобретается членство в ООН?

— Во-первых, страна должна выразить желание обрести статус члена организации, отправить письмо на имя Генерального секретаря ООН. Генеральный секретарь передает этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности.

Он дает рекомендации на имя Генеральной Ассамблеи, которая включает этот вопрос в перечень вопросов для обсуждения. По результатам обсуждения вопрос ставится на голосование.

Но что важно — согласно Статуту ООН, это не просто формальная процедура с бумажками. Как я уже упоминал, статья 2 Статута ООН предусматривает реальную обязанность государства доказать свое желание соблюдать нормы этой статьи и общие принципы, заложенные в Статуте.

Государство должно доказать в качестве предпосылки для вступления в организацию свое желание и готовность не угрожать и не применять силу в международных государственных отношениях по отношению к другим государствам.

Один из главных принципов. Почему главных? Потому что в преамбуле Статута указана цель создания этой организации — обеспечить отсутствие военных действий в мире. А если они идут где-то, то как можно быстрее их прекратить.

К сожалению, пока РФ не может продемонстрировать такое желание, поскольку фактические обстоятельства противоречат этому. Что бы они там ни говорили. И, таким образом, нужно что-то делать.

Снова повторюсь, что в 1991 году не была соблюдена ни одна процедура. Было только письмо господина Ельцина, который даже не знал, какую он страну представляет, поскольку в его тексте были упомянуты три разных страны.

Дальше были очень странные юридические действия со стороны советника Генерального секретаря и тогдашнего его заместителя. Если просмотреть его протоколы и юридические меморандумы, он отмечает: “Что где-то что-то ну…”. К слову, он так и пишет.

Кроме того, после этого Генеральный секретарь (Хавьер Перес де Куэльяр, — ред.), уже на тот момент завершавший свои полномочия, ничего не сделал. Только направил письмо Ельцина другим делегациям. Этот вопрос никогда не обсуждался, никогда не принималось решение. Просто по факту РФ заняла место.

Более того, если почитать интервью тогдашнего представителя Советского Союза в ООН, которое было выложено на сайте ООН, он так и пишет, что РФ не придерживалась никаких процедур.

К примеру, там есть такие слова, что решение Международного суда ООН они получили по телефону. Хотя опытные адвокаты знают, что даже в Печерском суде получить решение по телефонной связи, скорее всего, невозможно.

То есть, это была афера, которая, к сожалению, на тот момент прошла. Но показательно, что через несколько месяцев после того сообщения Югославия, а затем уже федеративная Сербия и Черногория, если я не ошибаюсь, в 1992 году попытались повторить этот фокус.

Но Совет Безопасности ООН не дал им такой возможности и издал решение № 777 от 19 сентября 1992 года, где первым пунктом указано, что федеративная социалистическая республика Югославия прекратила свое существование. И вторым пунктом отметил, что все государства, образовавшиеся на территории этой страны, должны получить членство в ООН в соответствии с ее Статутом.

Югославия, а тогда уже Сербия, несколько лет не признавала это решение. И все же там сменилась власть, а страна прошла процедуру и получила членство в этой организации.

Если продолжить о членстве в ООН, то очень важной в соответствии со статьей 110 Статута ООН является ратификация на национальном уровне документа. То есть он приобретает обязательную силу для этой страны.

Затем ратификационная грамота через секретаря ООН подается в США, поскольку именно эта страна признана их хранителем.

Кстати, 24 октября каждый год мы отмечаем Международный день ООН. Это именно тот день, когда Статут ООН начал действовать. Почему? Потому что были соблюдены минимальные требования и Советский Союз подал три ратификационные грамоты: свою, БССР и УССР.

Они и сделали возможным вступление Статута ООН в силу и начало деятельности самой организации. Поэтому Украина изначально активно принимала участие в деятельности организации.

Дополнительные причины прекращения участия РФ в деятельности ООН

— Следует отметить, что, учитывая ситуацию военную, а также после украинской победы — очень важно прекратить участие РФ в деятельности организации еще по другим причинам.

Сейчас ведутся дискуссии по созданию так называемого международного трибунала. Ad hoc (с латыни “для этого” — выражение, означающее направленность на конкретный случай, — ред.) для привлечения к ответственности РФ за преступление агрессии.

Для того чтобы использовать Международный уголовный суд, нужен референс со стороны Совета Безопасности. И понятно, что РФ никогда, будучи в этом органе ООН, не даст своего согласия на это.

Но если РФ лишить этой возможности незаконно злоупотреблять правами постоянного члена организации и Совбеза, таким образом мы открываем путь к применению хорошо разработанных положений и процедур, хорошо известных специалистам Международного уголовного суда.

Как показывает практика, даже простой ордер, изданный этим судом, может вызвать фактически геополитические цунами в мире.

Во-вторых, прекращение безосновательного участия РФ в деятельности ООН также даст нам преимущество как стране. Поскольку еще несколько стран в мире фактически являются клиентами этого государства, которые пользуются возможностями, существующими у постоянного члена. Это также в значительной степени лишит РФ инструментария на геополитической арене.

И, в-третьих, когда мы говорим о выплатах репараций и т. п., это также будет гораздо легче сделать, если процесс будет идти под эгидой ООН. И для этого требуется соответствующее голосование в органе, который имеет военную силу для своих решений. И это Совбез ООН.

Таким образом, решая только один правовой вопрос, где абсолютно все логические аргументы в пользу Украины, избавимся от других проблем.

Я не могу принимать во внимание аргумент, когда так называемые ученые рассказывают о так называемом принципе эстопель (наследование, — ред.). У меня есть контраргументы на этот счет.

Он настолько смешной и преимущественно выдвигается чаще всего либо теми, кто непосредственно участвовал в событиях 1991 года со стороны РФ, либо теми, кто позже поддерживал его. Я не знаю, они это делают за деньги или в силу своего слабоумия.

Способы отстранить РФ от деятельности ООН

— Как это сделать? В начале нашей деятельности общественного хаба многие смеялись и считали, что никто не будет обсуждать это. Но на первой фазе мы добились того, что это не только начали обсуждать. Вопрос появился в документах.

Я бы обратил внимание на решение Парламентской Ассамблеи Европы, принятое осенью прошлого года, где Совет Европы обязуется исследовать вопрос, каким образом РФ попала в ООН.

А также заявление Верховной Рады Украины от 1 декабря 2022 года, когда ВР обращается к правительствам и парламентам мира с просьбой, во-первых, исследовать и изучить фактические обстоятельства попадания РФ в стены организации. Во-вторых, признать незаконным участие РФ в ООН.

В-третьих, я бы обратил внимание на заявление и позицию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы касательно изгнания РФ из органов ООН и многих других событий.

Но на самом деле деятельность нашей инициативной группы уже имеет огромные достижения, в которые, честно говоря, я и сам не верил в начале. Это и слушания в Конгрессе, и обсуждение в парламентах Канады и Великобритании, и обсуждение с министрами и министерствами иностранных дел многих стран.

Китайский сценарий устранения РФ с ООН

— Наша инициативная группа разработала даже три базовых сценария достижения цели — прекращение участия РФ в деятельности ООН.

Наиболее показателен так называемый китайский сценарий. Когда-то, как известно, Китай в ООН представлял Тайвань. А затем в 1961 году простым большинством голосов в Генассамблее ООН было принято решение по исследованию этого вопроса.

Делали это несколько лет, и в 1961 году простым большинством голосов, даже при условии, что часть постоянных членов Совета Безопасности ООН выступала против этого, был решен вопрос восстановления справедливости и передачи права голоса от одной делегации к другой.

Так же для того, чтобы прекратить участие РФ в деятельности ООН по этому сценарию, не требуется никаких решений Совета Безопасности или Статута ООН, где, кстати, нет никакой РФ. Достаточно простого большинства — около 100 стран, которые проголосовали бы за.

Даже если РФ и ее страны-сателлиты или те страны, которые по не известным мне основаниям проголосуют против, то пусть. Мы все равно, учитывая сегодняшнюю геополитическую ситуацию, получим большинство, и после этого их деятельность будет прекращена в стенах ООН.

Возможность замещения РФ в должности постоянного члена Совбеза ООН

— В наш состав входят всемирно известные ученые, профессора международного права. Один из них предложил, что инициативной группой было затем разработано, реальное замещение РФ Украиной в стенах Совета Безопасности ООН.

Поскольку Советский Союз прекратил свое существование в 1991 году, то в соответствии с нормами международного права, а также соглашениями, которые не только подписали, но и ратифицировала РФ позже — все образовавшиеся на территории бывшего СССР страны являются странами-наследниками этого государства.

Никаких стран-продолжателей, как себя называет РФ, в международном публичном праве как термина не существует. Мы все одинаковые, равноправные. Украина и Беларусь были среди членов этой организации как основатели. Больше того Украина ратифицировала Статут ООН еще в августе 1945 года.

Почему бы Украине тогда не исполнять обязанности постоянного члена ООН до того момента, пока не будет решен вопрос о месте бывшего СССР?

К сожалению, Беларусь, как мы хорошо знаем, сейчас фактически соагрессор с РФ. То есть не придерживается норм Статута ООН. А вот как раз Украину никто никогда не обвинял в его нарушении. Поэтому она может выполнять эти полномочия до тех пор, пока не изменится Статут ООН в статье 23.

Преимущества устранения РФ из ООН

— А какие преимущества даст? Я уже некоторые из них перечислил, и, скорее всего, потом будут жесты доброй воли, как они это называют.

Если вспомнить недавнее интервью бывшего президента РФ, то он отмечал, что, по его мнению, несмотря на военные действия, Россия держится на трех столбах. Первая, как он называл, это тысячелетняя история. Не знаю, где они тысячу лет набрали.

Второе — это наибольший ядерный потенциал. И третье — это место среди постоянных членов Совбеза ООН.

Фактически мы пришли за тем, чтобы лишить их как минимум одного из трех, по их мнению, основных государственных столбов этой страны.

Я считаю, что цель наша абсолютно законная, достижимая в соответствии с нормами международного права и Статутом ООН. Она выгодна нам. Но ее достижение требует не больших усилий, чем предусмотренные для проведения через Генассамблею ООН создания трибунала Ad hoc для РФ.

Думаю, что Украине как государству, а также ее союзникам во всем мире и людям доброй воли есть смысл и необходимость всем вместе взяться за дело и в ближайшие месяцы достичь этой цели. Совершенно благородной не только для Украины, но и для восстановления мира по всему миру.

Какие существуют механизмы для устранения РФ с места постоянного члена ООН или даже в целом из этой структуры?

— Во-первых, дело в том, что далеко не все руководители внешнеполитических ведомств стран знают о ситуации. Некоторые министры иностранных дел прямо от нас в телефонном режиме узнавали ситуацию с незаконным участием РФ в ООН.

То есть нам необходимо, чтобы это стало преобладающим мнением среди специалистов в области международного права, а также среди председателей внешнеполитических ведомств стран мира.

Во-вторых, необходимо официальное признание незаконности пребывания РФ в ООН. Так же, как в свое время абсолютное большинство стран мира признало незаконность оккупации и аннексии территории АР Крым.

Для этого нужно предложить решение для национальных парламентов или правительств стран. Именно об этом говорится в заявлении, которое было выдано и направлено ВР Украины 1 декабря 2022 года. В его подготовке наша инициативная группа, так же как и во многих других документах, активно участвовала.

И третий завершающий этап — это, соответственно, голосование в ООН. Следует набрать минимальное необходимое количество голосов. Представить самый простой проект резолюции, а за него проголосуют. И все.

Хотя один из моих товарищей предлагал гораздо более простое решение. Необходимо договориться с полицейским на входе в ООН. И он спросит у российской делегации: “А вы куда? Такой страны, как РФ, в списке членов организации нет”.

И куда они будут обращаться? В суд ООН? Он компетентен для рассмотрения дел между странами – членами этой организации. Но эта страна не является членом ООН.

На самом деле правовых механизмов несколько, они реальны и действенны. Поскольку все три базовых сценария, разработанных и предложенных нашей инициативной группой, базируются как на Статуте ООН, так и на уже существующих прецедентах в деятельности этой организации.

Кроме того, дополнительно есть наше предложение. Чтобы на все время, пока не будет решено, кому должно принадлежать место бывшего СССР среди постоянных членов Совета Безопасности ООН, Украина должна согласиться выполнять полномочия постоянного члена.

Это требуется до момента, когда члены этой организации в соответствии с положениями Статута либо внесут изменения в статью 23, где указаны пять постоянных членов, либо каким-либо иным образом решит этот вопрос. Считаю, что наше государство за 30 лет доказало свое миролюбие.

Петиция Долой Россию из ООН

— По моему убеждению, большинство исследователей и специалистов в области международного права, зная об этом и хорошо понимая безосновательность участия РФ в деятельности организации, просто не верили, что что-то можно сделать.

А наша инициативная группа Долой Россию из ООН собралась, и понемногу ситуация меняется. Даже благодаря нашей деятельности местные власти в нескольких регионах Украины, особенно пострадавших от военных действий со стороны РФ, согласились разместить наши плакаты о подписи петиции. Мы ее создали в начале нашей деятельности.

Она является индикатором наших успехов. И на сегодняшнее утро, если я не ошибаюсь, треть миллиона человек, то есть 330 тысяч человек, подписали нашу петицию. Если вам приходилось убеждать незнакомого и чужого вам человека в довольно сложном политическом вопросе, то понимаете, насколько это сложно сделать.

Однако я призываю наших читателей также перейти на сайт, где размещена наша петиция Долой Россию из ООН, и подписать ее. Это очень способствует нашей деятельности.

Следует сразу отметить, что петиция не имеет никакой обязательной силы для любых ее адресантов. Потому что это общественная частная инициатива. Во-вторых, наша петиция адресована Генеральному секретарю ООН.

Но количество подписантов очень влияет на отношение к деятельности нашей инициативной группы и ее успешности. Поскольку в демократических странах значение общественного мнения огромно.

И когда ты приходишь с кем-то разговаривать либо в университете, либо в министерство иностранных дел, то всегда очень хорошей помощью есть упоминание, что нас поддерживают сотни тысяч людей.

И все, кто будет подписывать эту петицию, убедится, что это не просто нажать “окей”, а нужно пройти определенную процедуру. Таким образом, мы понимаем, что абсолютное большинство подписантов — это люди, которые нас реально поддерживают.

Даже из опыта нашего участия на форуме в Давосе можно отметить, что, как правило, нужно только несколько минут, чтобы убедить главу государства, действующего или прежнего, в правильности нашей цели, правовой мотивированности нашей деятельности и необходимости нашей поддержки.

Наши идеи находят поддержку, поэтому их нужно только распространять в мире.

Какие преимущества можно определить не только для Украины, но и для других стран, чтобы лишить РФ как минимум права вето в ООН, а возможно, и членства? Ведь в некоторых своих интервью вы отмечали, что именно РФ блокирует работу учреждения и практически нивелирует его эффективность.

— Действительно, страны всего мира, являющиеся членами ООН, заинтересованы в эффективной работе этой организации. И для всех именно очевидно, что участие РФ в деятельности ООН контрпродуктивно. Она приводит к невиданной неэффективности. Даже в советское время такого не было.

Дело в том, что значительная часть мирового политикума просто не знает правовых оснований. Они рассматривают это как геополитический или чисто политологический вопрос. Но это совсем не так. Это правовой вопрос, который может быть решен в рамках действующего законодательства, Статута ООН, принципов и норм международного права. И это для многих из них огромное открытие.

Во-вторых, после фиксации факта незаконного пребывания РФ в ООН возникает вопрос: “А что делать?” Даже многие мои коллеги из разных стран были убеждены, что это невозможно. Более того, даже в Украине есть люди, которые с удивлением узнают о том, что нужно просто большинство голосов на Генассамблее ООН, чтобы решить этот вопрос.

Такой вопрос уже решался на Генассамблее ООН. Например, лишение права голоса на многие годы — это вопрос ЮАР. Это вообще классический случай, но никто о нем не знает и не обращал внимания, что такой же механизм может быть использован в отношении РФ.

Мандатный комитет ООН, через который проходит каждая страна – член организации перед началом каждой сессии, состоит из стран, мягко говоря, не поддерживающих деятельность РФ. Здесь уже девять или десять голосов нужно. Они просто проголосуют и лишат ее голоса в целом.

Есть множество опций. И каждая из них законна. Необходимо только донести это главам государств и правительствам наших стран-партнеров.

Украине нужно не так уж много голосов, поскольку уже есть определенное количество стран в мире, которые согласились и готовы голосовать за будущий проект резолюции, представленный Украиной или любой страной по прекращению безосновательного участия РФ в деятельности ООН.

Как вы думаете, насколько уместно изменить определенные правила, которыми пользуется ООН, для повышения ее эффективности? Например, вообще отказаться от права вето для всех?

— Статут ООН — полностью рабочий документ и имеет рабочие механизмы. Если представить, что сегодня РФ исчезает как страна, злоупотребляющая не принадлежащими ей правами постоянного члена, то мы сталкиваемся с ситуацией, когда ООН очень быстро восстанавливает свою дееспособность.

Наша цель состоит в том, чтобы достичь справедливости и наказания виновных за тяжкие преступления. Так, чтобы другие страны не превращались в следующие жертвы той империи зла, которая, к сожалению, все еще существует.

Статут ООН предусматривает инструментарий для того, чтобы принимать решения, а затем достигать ситуации, когда они будут реализованы на практике во всем мире.

Таким образом, я бы удержался от намерений все изменить. Давайте попробуем сделать так, чтобы существующий текст начал реально работать.

Также ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица эксклюзивно в интервью рассказал Вікнам, что такое решение на самом деле означает для Украины и России, могут ли РФ выгнать из ООН и нужно ли будет подписывать мирный договор со страной-агрессором после победы Украины.

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