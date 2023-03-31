“Членство РФ в Совбезе — крупнейшая афера 20 века”: Кулеба о методах устранения врага с дипломатической арены

Россия проигрывает стратегическую войну, поэтому пытается найти союзников где угодно: в Азии, Африке, странах СНГ. Вместе с тем, мир до сих пор не в полной мере осознал всю опасность, которую несет РФ для всех развитых стран. Ведь Россия — до сих пор член Совбеза ООН, а сейчас начинает председательствовать там на месяц.

Почему членство РФ в Совбезе ООН — это самая большая афера века и как ее оттуда “попросить”: об этом в эфире телемарафона Єдині новини Яне Брензей рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Совбез ООН: как построена структура

Действительно, Россия принимает эстафету от Мозамбика и с 1 апреля начинает председательствовать в Совбезе ООН.

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Сам Дмитрий Кулеба в своем Twitter назвал это событие первоапрельской злой шуткой.

— Председательство РФ в Совбезе ООН с 1 апреля — злая шутка. Россия узурпировала свое место, она ведет колониальную войну, ее лидер является военным преступником, разыскиваемым МКС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН, — говорит он.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 30, 2023

Главных в Совбезе не выбирают, просто так построена структура: каждый член Совбеза ежемесячно меняется и председательствует.

— То, что в этом месяце Россия вступит в должность главной, еще раз показывает, насколько устарела структура и в каких изменениях она нуждается. Точно, что Россия использует этот период в собственных интересах и постарается очернить Украину.

— Есть ли возможность вообще устранить Россию из Совбеза ООН?

— Россия незаконно получила членство в Совбезе в 1991 году, заняв место СССР. Сейчас Украина рассказывает правду, выносит эту ситуацию на поверхность.

Это была самая большая афера в дипломатии 20 века, — говорит Кулеба.

Будет еще много работы и на это уйдет много времени, но мы должны пройти этот путь к реформированию системы, чтобы она поняла, что может существовать без РФ, — заключает Кулеба.

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Заседание Украина – НАТО

Еще одна важная новость: 4 апреля состоится заседание формата Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

— Что несет эта встреча Украине?

— Важен сам факт этой встречи, ведь формат на уровне министров иностранных дел не собирался еще с 2017 года.

Речь пойдет о том же, о чем мы говорим в последние месяцы: снаряды, танки, БТРы. Все то, что нужно ВСУ.

Второе — это членство Украины в НАТО. Будем двигаться к этой цели, министрам озвучим наше видение, послушаем и их мнение.

— Возможно ли вступление Украины в НАТО, если часть наших территорий будет в дальнейшем оккупирована, или Украина вернется к границам 1991 года, но Россия будет продолжать обстрелы и стычки на границе?

— Безусловно, это тяжелый дипломатический процесс. И большим политическим риском является расширение НАТО, когда на эту страну завтра или послезавтра снова будут падать ракеты и снаряды. Но понятно, что наше членство в Североатлантическом союзе является гарантией безопасности всего Евро-Атлантического пространства.

Затронул Дмитрий Кулеба также и тему Олимпиады и спорта: говорит, что российские спортсмены не должны быть на международной арене и представлять свою страну ни под российским, ни под каким-либо другим флагом.

Почему на самом деле МОК до сих пор “вне политики” и как на это решение отреагировали другие страны мира — мы разбирали в нашем другом материале.

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