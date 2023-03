“Членство РФ в Совбезе — крупнейшая афера 20 века”: Кулеба о методах устранения врага с дипломатической арены

Россия проигрывает стратегическую войну, поэтому пытается найти союзников где угодно: в Азии, Африке, странах СНГ. Вместе с тем, мир до сих пор не в полной мере осознал всю опасность, которую несет РФ для всех развитых стран. Ведь Россия — до сих пор член Совбеза ООН, а сейчас начинает председательствовать там на месяц.

Почему членство РФ в Совбезе ООН — это самая большая афера века и как ее оттуда “попросить”: об этом в эфире телемарафона Єдині новини Яне Брензей рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Действительно, Россия принимает эстафету от Мозамбика и с 1 апреля начинает председательствовать в Совбезе ООН.

Сам Дмитрий Кулеба в своем Twitter назвал это событие первоапрельской злой шуткой.

— Председательство РФ в Совбезе ООН с 1 апреля — злая шутка. Россия узурпировала свое место, она ведет колониальную войну, ее лидер является военным преступником, разыскиваемым МКС за похищение детей. Мир не может быть безопасным местом с Россией в Совбезе ООН, — говорит он.

Russian UN Security Council presidency on April 1 is a bad joke. Russia has usurped its seat; it’s waging a colonial war; its leader is a war criminal wanted by the ICC for kidnapping children. The world can’t be a safe place with Russia at UNSC #BadRussianJoke #InsecurityCouncil