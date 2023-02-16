35 стран против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх! Почему МОК до сих пор “вне политики”

Россия — страна-террорист, она должна быть изолирована от всего цивилизованного мира. Известные компании уже давно покинули рынок РФ, страны отказываются от сотрудничества с Россией и вводят разные санкции. В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает участие россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024.

Такое решение возмутило не только Украину, но и десятки стран всего мира. Мы расскажем, какие страны выступили против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024.

Страны, которые против участия России и Беларуси в Олимпийских играх

10 февраля в Вильнюсе состоялась встреча представителей 35 стран, которые против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает Reuters. Полный список стран пока неизвестен, но среди них США, Великобритания, Германия, Франция, Польша, Нидерланды, Канада, Австралия, Япония, а также страны Балтии и Скандинавии.

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На встрече вступил в онлайн-формате президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул: пока Россия убивает и терроризирует, представителям государства-террориста не место на спортивных и олимпийских соревнованиях.

Зеленский отметил, что в результате российской агрессии погибли 228 украинских спортсменов и тренеров.

Если есть олимпийский вид спорта по убийствам и ракетным ударам, вы знаете, какая сборная займет первое место, — сказал он министрам 35 стран.

— Возможно, кто-то хочет пренебречь олимпийским духом, чтобы, манипулируя буквой олимпийских принципов, помочь России.

Но мы с вами должны защищать жизнь. Мы с вами должны защищать наши ценности. Мы с вами должны останавливать агрессию и бороться против тех, кто выбирает для себя путь террора.

Это нужно признать. И это следует признать, в частности, на уровне Международного олимпийского комитета, — акцентировал Владимир Зеленский.

— Мы знаем, что 70% российских спортсменов — военные. Я считаю неприемлемым, чтобы такие люди принимали участие в Олимпийских играх в нынешней ситуации, когда честная игра явно для них ничего не означает, — заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

Украина говорила о бойкоте Олимпийских игр, если на них допустят российских и белорусских спортсменов. Это напоминает МОК о бойкотировании Олимпийских игр в 1970-х и 1980-х годах во время холодной войны. Поэтому МОК призвал Украину не делать этого.

Однако министр спорта Польши Камиль Бортничук сказал, что бойкот пока не рассматривается. Большинство участников выступали за абсолютное исключение российских и белорусских спортсменов.

Обращение МОК к 35 странам, которые против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх

Очевидно, МОК до сих пор не понимает, что стране-убийце не место среди стран-участников цивилизованного мира. Комитет пытается повлиять на решения стран. Директор МОК Джеймс Маклауд написал письма НОК 35 стран, которые собираются требовать отстранения россиян и белорусов от Олимпийских игр, сообщает Der Spiegel.

— После встречи министров спорта нам стало известно о многих неправдивых комментариях, сделанных во время встречи и впоследствии в СМИ, которые исказили результаты самой встречи.

Мы хотели бы призвать вас связаться с вашим министром, чтобы убедиться, что он либо не будет подписывать декларацию, либо хотя бы позаботиться о том, чтобы формулировка максимально отражала позицию олимпийского движения, — говорится в письме Маклауда.

Ранее мы рассказывали, как не допустить россиян и белорусов на Олимпийские игры-2024.

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