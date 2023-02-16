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35 стран против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх! Почему МОК до сих пор “вне политики”

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 февраля 2023, 13:00
Країни, які виступили проти участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпіаді
Фото: Depositphotos

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