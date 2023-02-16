35 країн проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх! Чому МОК досі “поза політикою”

Росія — країна-терорист, вона має бути ізольована від усього цивілізованого світу. Відомі компанії вже давно покинули ринок РФ, країни відмовляються від співпраці з Росією та вводять різні санкції. Водночас Міжнародний олімпійський комітет (МОК) підтримує участь росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024.

Таке рішення обурило не тільки Україну, а й десятки країн усього світу. Ми розповімо, які країни виступили проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024.

Країни, які проти участі Росії та Білорусі в Олімпійських іграх

10 лютого у Вільнюсі відбулася зустріч представників 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх-2024. Про це повідомляє Reuters. Повний список країн поки невідомий, але серед них — США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди, Канада, Австралія, Японія, а також країни Балтії та Скандинавії.

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На зустрічі виступив в онлайн-форматі президент України Володимир Зеленський. Він наголосив: поки Росія вбиває і тероризує, представникам держави-терориста не місце на спортивних та олімпійських змаганнях.

Зеленський зазначив, що внаслідок російської агресії загинули 228 українських спортсменів та тренерів.

Якщо є олімпійський вид спорту з вбивствами та ракетними ударами, ви знаєте, яка збірна займе перше місце, — сказав він міністрам 35 країн.

— Можливо, хтось хоче знехтувати олімпійським духом, щоб, маніпулюючи буквою олімпійських принципів, допомогти Росії.

Але ми з вами мусимо захищати життя. Ми з вами мусимо захищати наші цінності. Ми з вами мусимо зупиняти агресію й боротися проти тих, хто обирає для себе шлях терору. Це треба визнати. І це треба визнати, зокрема, на рівні Міжнародного олімпійського комітету, — акцентував Володимир Зеленський.

— Ми знаємо, що 70% російських спортсменів — військові. Я вважаю неприйнятним, щоб такі люди брали участь в Олімпійських іграх у нинішній ситуації, коли чесна гра явно для них нічого не означає, — заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

Україна говорила про бойкотування Олімпійських ігор, якщо на них допустять російських та білоруських спортсменів. Це нагадує МОК про бойкотування Олімпійських ігор у 1970-х і 1980-х роках під час холодної війни. Тому МОК закликав Україну не робити цього.

Проте міністр спорту Польщі Каміль Бортничук сказав, що бойкот поки не розглядається. Натомість більшість учасників виступали за абсолютне виключення російських і білоруських спортсменів.

Звернення МОК до 35 країн, які проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх

Вочевидь МОК досі не розуміє, що країні-вбивці не місце серед країн-учасників цивілізованого світу. Комітет намагається вплинути на рішення країн. Директор МОК Джеймс Маклауд написав листи до НОК 35 країн, які збираються вимагати відсторонення росіян і білорусів від Олімпійських ігор, повідомляє Der Spiegel.

— Після зустрічі міністрів спорту нам стало відомо про багато неправдивих коментарів, зроблених під час зустрічі та згодом у ЗМІ, які спотворили результати самої зустрічі.

Ми хотіли б закликати вас зв’язатися з вашим міністром, щоб переконатися, що він або не буде підписувати декларацію, або принаймні подбати про те, щоб формулювання максимально відображало позицію олімпійського руху, — йдеться у листі Маклауда.

Раніше ми розповідали, як запобігти допуску росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2024.

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