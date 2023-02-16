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35 країн проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх! Чому МОК досі “поза політикою”

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Лютого 2023, 13:00
Країни, які виступили проти участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпіаді
Фото: Depositphotos

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35 країн проти участі росіян та білорусів в Олімпійських іграх! Чому МОК досі “поза політикою”

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