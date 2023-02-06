Олімпійські ігри-2024: як не допустити на змагання росіян та білорусів

Щодня українці страждають від російського терору. Чи не щодня з’являються нові руйнування та постраждалі. Весь світ об’єднується, щоб запроваджувати нові санкції проти країни-агресора, але Міжнародний олімпійський комітет (МОК) чомусь робить інакше.

Президент МОК Томас Бах підтримує участь Росії та Білорусі в Олімпійських іграх-2024. Він зазначає, що спортсмени цих країн мають виступати під нейтральним білим прапором та без національної символіки.

Увесь світ хоче бойкотувати та ізолювати Росію, адже агресор має бути покараний, але МОК знаходить лазівку для росіян та білорусів. Чому так сталося та що варто робити, щоб не допустити РФ та Білорусь на Олімпійські ігри? Про це розповіла для УП.Життя народна депутатка України, голова підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету ВР з питань молоді і спорту Ольга Саладуха.

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Як МОК хоче допустити росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2024

За словами Ольги Саладухи, зараз розробляють спеціальну систему квот в рамках Азійського олімпійського простору. МОК уже схвалив ініціативу Олімпійського комітету Азії долучити росіян та білорусів до Азійських ігор-2023.

Це рішення ухвалюють федерації, але рекомендації та роз’яснення МОКу мають вагомий вплив.

У МОК наголошують, що дозвіл треба надавати окремим спортсменам, які не мали проблем з допінгом та не підтримували війну. Проте Росія завжди використовувала спорт для своїх пропагандистських цілей.

Чому так сталося

Ольга Саладуха каже, що з перших днів відсторонення РФ і Білорусі від великого спорту їхні лобісти активно “обробляли” світових спортивних функціонерів. Вона вважає, що для цього використовували старі зв’язки чи немалі кошти.

На думку пані Ольги, НОК теж не надав поверненню російських та білоруських спортсменів серйозного розголосу. Вона каже, що ініціативу запровадження персональних спортивних санкцій проти спортсменів Росії та Білорусі взяли у свої руки журналісти, небайдужі спортсмени та парламент.

У Комітеті ВР з питань молоді і спорту ми розробили механізм та проголосували за перший список підсанкційних — 55 осіб.

Чекаємо на рішення РНБО, за яким санкції почнуть діяти, і до них приєднаються інші держави, — повідомила Саладуха.

Що робити, щоб не допустити Росію та Білорусь на Олімпійські ігри

Україна повідомила, що бойкотуватиме Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо росіяни та білоруси братимуть участь. Проте Ольга Саладуха вважає це крайнім варіантом. Адже зараз це може нашкодити нашій країні та не додасть мотивації спортсменам на кваліфікаційних змаганнях.

За її словами, щоб не допустити росіян та білорусів на Олімпійські ігри-2024 треба:

формувати антиросійську коаліцію у світі спорту; розширювати список підсанкційних спортсменів; доносити до МОК та проросійських федерацій конкретні факти співпраці російських спортсменів з режимом РФ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, чому спорт не є поза політикою.

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