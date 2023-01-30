Білий прапор як символ тероризму! Скандал через допуск росіян і білорусів на Олімпіаду-2024

Одним із принципів олімпійського спорту є підтримка антивоєнного руху. Чи можна вважати, що його порушено, якщо на Олімпійські ігри допускають країну, яка майже дев’ять років веде війну, і майже цілий рік — повномасштабну, жорстоку та криваву?

У той час, коли країни світу визнали Росію державою-терористом, намагаються ізолювати її та накладають десятки різних санкцій, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче дозволити російським спортсменам брати участь у літніх Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Україна висловила свою позицію: якщо росіяни братимуть участь, українці бойкотуватимуть Олімпійські ігри. Ми розповімо про реакцію України та світу на дозвіл Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх.

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МОК дозволив росіянам брати участь в Олімпіаді

Президент МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, попри погрози України бойкотувати Ігри, повідомляє Spiegel.

За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкотування Олімпіади-2024 від президента НОК України Вадима Гутцайта “не відповідає місії МОК”.

— Бойкот України, яким погрожував Вадим Гутцайт, не відповідає нашій місії. Ми знаємо точку зору України, яка хоче ізолювати Росію не лише як державу, а й хоче повністю ізолювати всіх росіян.

Окремі спортсмени не повинні зазнавати дискримінації шляхом виключення, навіть якщо країни перебувають у конфліктному стані, — сказав Бах під час чемпіонату світу з санного спорту в Обергофі.

Томас Бах зазначає, що росіянам та білорусам хочуть дозволити участь в Олімпіаді у нейтральному статусі. Це означає, що спортсмени виступатимуть під білими прапорами, без національної символіки та гімну.

Нейтральний статус Росії на Олімпіаді в Токіо та Пекіні

Російські спортсмени вже виступали на Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Під час літніх Ігор в Токіо (2021) та зимових у Пекіні (2022) спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення антидопінгових правил. Тоді росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор.

Представники країни вже недобросовісно ставилися до правил Олімпіади й систематично їх порушували, чим демонстрували зневагу до них, хитрість та підступність.

А зараз Росія цілеспрямовано тероризує мирне населення України, обстрілюючи житлові будинки, лікарні, критичну інфраструктуру. Для цього також використовує території Білорусі. Хіба це відповідає принципам Олімпійських ігор?

Реакція України на допуск росіян до Олімпіади

Таке скандальне рішення обурило як українців, так і представників інших країн світу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив:

— Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху.

Свої слова він підкреслив влучними ілюстраціями спортсменів олімпійських видів спорту на створених Росією руїнах в Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі можуть виступити представники армії РФ.

Він пояснив це тим, що на Олімпійських іграх у Токіо влітку 2021 року, де росіяни також виступали у нейтральному статусі, 45 медалей виграли представники ЦСКА, які є військовими.

— Росія завоювала 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 з них виграли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії.

Армії, яка чинить безчинства, вбиває, ґвалтує, грабує. Ось кого невігласи з МОК хочуть поставити під білим прапором та дозволити їм змагатися, — прокоментував Кулеба.

Радник голови ОП Михайло Подоляк написав у Twitter:

— МОК — промоутер війни, убивств і руйнувань… МОК із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує Росії трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства. Очевидно, що російські гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров’ю. Так, пане Бах? — запитав Подоляк.

Реакція світу на допуск росіян до Олімпіади

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розкритикувала рішення МОК дозволити громадянам Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році під нейтральним прапором.

— Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично й морально неправильно — час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії, — написала Каллас у Twitter.

Disappointed by @Olympics decision to allow Russian and Belarusian athletes to attend 2024 Paris games. Politically and morally wrong – time to strengthen isolation, not give in to Russia. Sport is a tool in Russia’s propaganda machine, ignoring that means siding with aggression. https://t.co/MkNmAL7cIW — Kaja Kallas (@kajakallas) January 28, 2023

Олімпійський комітет Польщі в особі президента Анджея Крашніцького виступив проти повернення росіян і білорусів до міжнародного спорту.

— До завершення варварської війни в Україні жодні російські та білоруські спортсмени не мають брати участі в будь-яких міжнародних змаганнях, зокрема — в Олімпійських іграх, – йдеться у повідомленні на сайті ОКП.

Олімпійський комітет Польщі був, є та буде солідарним з Україною, українською нацією та спортсменами.

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук повідомив, що Польща та Велика Британія наразі працюють над створенням “міжнародної коаліції”, що об’єднається проти участі Росії та Білорусі в наступній Олімпіаді, повідомляє Informacyjna Agencja Radiowa (IAR).

Якщо країн-агресорок допустять до Ігор, Польща разом з іншими країнами готова висунути “ультиматум”. Проте Бортнічук наголошує, що це залежить від того, чи вдасться сформувати достатньо ефективну коаліцію з країн, без яких Олімпійські ігри не зможуть відбутися.

Член Сейму Литовської Республіки Раймундас Лопата закликав Олімпійський комітет Литви зробити все можливе, аби не допустити російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 навіть під нейтральним прапором, пише LRT.

Росія – держава-терорист. Тож робити поступки спортсменам, які тренувалися та продовжують свою професійну кар’єру в цій країні, — принизливий уклін тероризмові та зневага до жертв війни в Україні, — коментує він.

Норвегія також не підтримує повернення Росії та Білорусі. Олімпійський комітет і Конфедерація спорту опублікували заяву, в якій запевнив, що її позиція залишається незмінною з лютого 2022 року: бан спортсменів з цих країн має бути в силі.

Міністерка культури та спорту Великої Британії Мішель Донелан розкритикувала ідею МОК, заявивши, що комітет далекий від реальності війни, яку переживає український народ. А міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фрезер, своєю чергою, назвала такі кроки МОК хибною стежиною.

Поки МОК хоче допустити Росію на Олімпіаду, російські окупанти продовжують обстрілювати мирне населення. Раніше ми розповідали про обстріл Харкова вночі 29 січня.

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