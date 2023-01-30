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Білий прапор як символ тероризму! Скандал через допуск росіян і білорусів на Олімпіаду-2024

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Січня 2023, 20:30
Реакція миру на дозвіл громадянам Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році
Фото: Unsplash, Pexels

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