Білий прапор як символ тероризму! Скандал через допуск росіян і білорусів на Олімпіаду-2024

Одним із принципів олімпійського спорту є підтримка антивоєнного руху. Чи можна вважати, що його порушено, якщо на Олімпійські ігри допускають країну, яка майже дев’ять років веде війну, і майже цілий рік — повномасштабну, жорстоку та криваву?

У той час, коли країни світу визнали Росію державою-терористом, намагаються ізолювати її та накладають десятки різних санкцій, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) хоче дозволити російським спортсменам брати участь у літніх Олімпійських іграх 2024 у Парижі.

Україна висловила свою позицію: якщо росіяни братимуть участь, українці бойкотуватимуть Олімпійські ігри. Ми розповімо про реакцію України та світу на дозвіл Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх.

Президент МОК Томас Бах заявив, що виступає за участь росіян та білорусів в Олімпіаді-2024, попри погрози України бойкотувати Ігри, повідомляє Spiegel.

За словами президента Міжнародного олімпійського комітету, заява про бойкотування Олімпіади-2024 від президента НОК України Вадима Гутцайта “не відповідає місії МОК”.

— Бойкот України, яким погрожував Вадим Гутцайт, не відповідає нашій місії. Ми знаємо точку зору України, яка хоче ізолювати Росію не лише як державу, а й хоче повністю ізолювати всіх росіян.

Томас Бах зазначає, що росіянам та білорусам хочуть дозволити участь в Олімпіаді у нейтральному статусі. Це означає, що спортсмени виступатимуть під білими прапорами, без національної символіки та гімну.

Російські спортсмени вже виступали на Олімпійських іграх у нейтральному статусі. Під час літніх Ігор в Токіо (2021) та зимових у Пекіні (2022) спортсмени з Росії виступали в нейтральному статусі через систематичне порушення антидопінгових правил. Тоді росіянам було заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор.

Представники країни вже недобросовісно ставилися до правил Олімпіади й систематично їх порушували, чим демонстрували зневагу до них, хитрість та підступність.

А зараз Росія цілеспрямовано тероризує мирне населення України, обстрілюючи житлові будинки, лікарні, критичну інфраструктуру. Для цього також використовує території Білорусі. Хіба це відповідає принципам Олімпійських ігор?

Таке скандальне рішення обурило як українців, так і представників інших країн світу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив:

— Олімпійські принципи та війна – фундаментально протилежні одне одному. Росія повинна зупинити агресію й терор, і лише після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху.

Свої слова він підкреслив влучними ілюстраціями спортсменів олімпійських видів спорту на створених Росією руїнах в Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у разі допуску росіян до Олімпіади-2024, на Іграх у Парижі можуть виступити представники армії РФ.

Він пояснив це тим, що на Олімпійських іграх у Токіо влітку 2021 року, де росіяни також виступали у нейтральному статусі, 45 медалей виграли представники ЦСКА, які є військовими.

— Росія завоювала 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 з них виграли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії.

Радник голови ОП Михайло Подоляк написав у Twitter:

— МОК — промоутер війни, убивств і руйнувань… МОК із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує Росії трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства. Очевидно, що російські гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров’ю. Так, пане Бах? — запитав Подоляк.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас розкритикувала рішення МОК дозволити громадянам Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році під нейтральним прапором.

— Розчарована рішенням МОК дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Це політично й морально неправильно — час посилювати ізоляцію, а не поступатися Росії, — написала Каллас у Twitter.

