Белый флаг как символ терроризма!Скандал из-за допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Одним из принципов олимпийского спорта является поддержка антивоенного движения. Можно ли считать, что он нарушен, если на Олимпийские игры допускают страну, котора почти девять лет ведет войну, и почти целый год — полномасштабную, жестокую и кровавую?

В то время, когда страны мира признали Россию страной-террористом, пытаются изолировать ее и вводят десятки различных санкций, Международный олимпийский комитет (МОК) хочет разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Украина выразила свою позицию: если россияне примут участие, украинцы будут бойкотировать Олимпийские игры. Мы расскажем о реакции Украины и мира на разрешение России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх.

Президент МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры, сообщает Spiegel.

По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкотировании Олимпиады-2024 от президента НОК Украины Вадима Гутцайта “не отвечает миссии МОК”.

— Бойкот Украины, которым угрожал Вадим Гутцайт, не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать Россию не только как государство, но хочет полностью изолировать всех россиян.

Томас Бах отмечает, что россиянам и белорусам хотят разрешить участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Это означает, что спортсмены будут выступать под белыми флагами без национальной символики и гимна.

Российские спортсмены уже выступали на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Во время летних Игр в Токио (2021) и зимних в Пекине (2022) спортсмены из России выступали в нейтральном статусе из-за систематического нарушения антидопинговых правил. Тогда россиянам было запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг.

Представители страны уже недобросовестно относились к правилам Олимпиады и систематически нарушали их, что может демонстрировать их неуважение, хитрость и подлость.

Сейчас Россия целенаправленно терроризирует мирное население Украины, обстреливая жилые дома, больницы, критическую инфраструктуру. Для этого также использует территорию Беларуси. Разве это отвечает принципам Олимпийских игр?

Такое скандальное решение возмутило как украинцев, так и представителей других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил:

— Олимпийские принципы и война — фундаментально противоположны друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения.

Свои слова он подчеркнул точными иллюстрациями спортсменов олимпийских видов спорта на созданных Россией руинах в Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.

Он объяснил это тем, что на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года, где россияне также выступали в нейтральном статусе, 45 медалей выиграли представители военнослужащих ЦСКА.

— Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, также являющиеся членами Центрального спортивного клуба российской армии.

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter:

— МОК — промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, за которые куплено олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, мистер Бах? — спросил Подоляк.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение МОК разрешить гражданам России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в 2024 году под нейтральным флагом.

— Разочарована решением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в 2024 году в Париже. Это политически и морально неправильно — пора усиливать изоляцию, а не уступать России, — написала Каллас в Twitter.

Disappointed by @Olympics decision to allow Russian and Belarusian athletes to attend 2024 Paris games. Politically and morally wrong – time to strengthen isolation, not give in to Russia. Sport is a tool in Russia’s propaganda machine, ignoring that means siding with aggression. https://t.co/MkNmAL7cIW