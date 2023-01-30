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Белый флаг как символ терроризма!Скандал из-за допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 января 2023, 20:30
Реакція миру на дозвіл громадянам Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх у 2024 році
Фото: Unsplash, Pexels

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