Белый флаг как символ терроризма!Скандал из-за допуска россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Одним из принципов олимпийского спорта является поддержка антивоенного движения. Можно ли считать, что он нарушен, если на Олимпийские игры допускают страну, котора почти девять лет ведет войну, и почти целый год — полномасштабную, жестокую и кровавую?

В то время, когда страны мира признали Россию страной-террористом, пытаются изолировать ее и вводят десятки различных санкций, Международный олимпийский комитет (МОК) хочет разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Украина выразила свою позицию: если россияне примут участие, украинцы будут бойкотировать Олимпийские игры. Мы расскажем о реакции Украины и мира на разрешение России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх.

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МОК разрешил россиянам участвовать в Олимпиаде

Президент МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры, сообщает Spiegel.

По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкотировании Олимпиады-2024 от президента НОК Украины Вадима Гутцайта “не отвечает миссии МОК”.

— Бойкот Украины, которым угрожал Вадим Гутцайт, не отвечает нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая хочет изолировать Россию не только как государство, но хочет полностью изолировать всех россиян.

Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии, — сказал Бах во время чемпионата мира по санному спорту в Обергофе.

Томас Бах отмечает, что россиянам и белорусам хотят разрешить участие в Олимпиаде в нейтральном статусе. Это означает, что спортсмены будут выступать под белыми флагами без национальной символики и гимна.

Нейтральный статус России на Олимпиаде в Токио и Пекине

Российские спортсмены уже выступали на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Во время летних Игр в Токио (2021) и зимних в Пекине (2022) спортсмены из России выступали в нейтральном статусе из-за систематического нарушения антидопинговых правил. Тогда россиянам было запрещено использовать национальную символику, гимн и флаг.

Представители страны уже недобросовестно относились к правилам Олимпиады и систематически нарушали их, что может демонстрировать их неуважение, хитрость и подлость.

Сейчас Россия целенаправленно терроризирует мирное население Украины, обстреливая жилые дома, больницы, критическую инфраструктуру. Для этого также использует территорию Беларуси. Разве это отвечает принципам Олимпийских игр?

Реакция Украины на допуск россиян к Олимпиаде

Такое скандальное решение возмутило как украинцев, так и представителей других стран.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил:

— Олимпийские принципы и война — фундаментально противоположны друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения.

Свои слова он подчеркнул точными иллюстрациями спортсменов олимпийских видов спорта на созданных Россией руинах в Украине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ.

Он объяснил это тем, что на Олимпийских играх в Токио летом 2021 года, где россияне также выступали в нейтральном статусе, 45 медалей выиграли представители военнослужащих ЦСКА.

— Россия завоевала 71 медаль на Олимпиаде в Токио. 45 из них выиграли спортсмены, также являющиеся членами Центрального спортивного клуба российской армии.

Армии, совершающей бесчинства, которая убивает, насилует, грабит. Вот кого невежды из МОК хотят выставить под белым флагом и разрешить им соревноваться, — прокомментировал Кулеба.

Советник главы ОП Михаил Подоляк написал в Twitter:

— МОК — промоутер войны, убийств и разрушений… МОК с удовольствием смотрит, как РФ уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства. Очевидно, что российские деньги, за которые куплено олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, мистер Бах? — спросил Подоляк.

Реакция мира на допуск россиян к Олимпиаде

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение МОК разрешить гражданам России и Беларуси участвовать в Олимпийских играх в 2024 году под нейтральным флагом.

— Разочарована решением МОК разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в 2024 году в Париже. Это политически и морально неправильно — пора усиливать изоляцию, а не уступать России, — написала Каллас в Twitter.

Disappointed by @Olympics decision to allow Russian and Belarusian athletes to attend 2024 Paris games. Politically and morally wrong – time to strengthen isolation, not give in to Russia. Sport is a tool in Russia’s propaganda machine, ignoring that means siding with aggression. https://t.co/MkNmAL7cIW — Kaja Kallas (@kajakallas) January 28, 2023

Олимпийский комитет Польши в лице президента Анджея Крашницкого выступил против возвращения россиян и белорусов в международный спорт.

— До завершения варварской войны в Украине никакие российские и белорусские спортсмены не должны принимать участия в каких-либо международных соревнованиях, в том числе Олимпийских играх, — говорится в сообщении на сайте ОКП.

Олимпийский комитет Польши был, есть и будет солидарен с Украиной, украинской нацией и спортсменами.

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил, что Польша и Великобритания работают над созданием “международной коалиции”, которая объединится против участия России и Беларуси в следующей Олимпиаде, сообщает Informacyjna Agencja Radiowa (IAR).

Если стран-агрессорок допустят к Играм, Польша вместе с другими странами готова выдвинуть ультиматум. Однако Бортничук отмечает, что это зависит от того, удастся ли сформировать достаточно эффективную коалицию из стран, без которых Олимпийские игры не смогут состояться.

Член Сейма Литовской Республики Раймундас Лопата призвал Олимпийский комитет Литвы сделать все возможное, чтобы не допустить российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024 даже под нейтральным флагом, пишет LRT.

— Россия — страна-террорист. Поэтому делать уступки спортсменам, которые тренировались и продолжают свою профессиональную карьеру в этой стране, — унизительный поклон терроризму и пренебрежение жертвами войны в Украине, — комментирует он.

Норвегия также не поддерживает возвращение России и Белоруссии. Олимпийский комитет и Конфедерация спорта опубликовали заявление, в котором заверили, что их позиция остается неизменной с февраля 2022: бан спортсменов из этих стран должен быть в силе.

Министр культуры и спорта Великобритании Мишель Донелан подвергла критике идею МОК, заявив, что комитет далек от реальностей войны, которую переживает украинский народ. А министр внутренних дел Германии Нэнси Фрезер, в свою очередь, назвала такие шаги МОК ложной дорожкой.

Пока МОК хочет допустить Россию на Олимпиаду, российские оккупанты продолжают обстреливать мирное население. Ранее мы рассказывали про обстрел Харькова ночью 29 января.

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