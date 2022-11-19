Шуфрич и Суркис в Национальном олимпийском комитете – предательство? Гутцайт все честно объяснил

Соцсети Украины взорвались после публикации Национальным олимпийским комитетом нового списка состава членов НОК.

Среди них были Нестор Шуфрич и Григорий Суркис, являющиеся нардепами запрещенной прокремлевской политсилы ОПЗЖ.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о причине того, как это могло произойти.

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Вадим подчеркнул, что НОК является общественной организацией, в которую по квотному принципу входят 170 человек. Это выдающиеся спортсмены и олимпийцы, президенты федераций и областные председатели НОК.

По этим квотам для спортивных федераций и возможностью самостоятельно подавать заявки на вступление в членство и появляются подобные кандидаты, которые будут потом решать судьбу украинского спорта.

После резонанса Нестор Шуфрич и Григорий Суркис обратились к Вадиму Гутцайту с заявлениями о выходе из состава членов НОК по собственному желанию.

Гутцайт предложил Андрею Шевченко встретиться для обсуждения его членства в исполкоме НОК.

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Напомним, что ранее мы рассказывали о том, почему спорт не вне политики.