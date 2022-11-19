Украина

Шуфрич и Суркис в Национальном олимпийском комитете – предательство? Гутцайт все честно объяснил

Яна Брензей, ведущая и журналист программы Викна-новости 19 ноября 2022, 19:00

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Обстрел Запорожья 18 ноября
Ночной обстрел, последствия в Вольнянске и гуманитарная ситуация в городе: последние новости из Запорожья
Чи можливий блекаут в Україні - енергетична ситуація сьогодні
Возможен ли блэкаут в Украине — ситуация с электроснабжением в регионах
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