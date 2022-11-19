Шуфрич і Суркіс у Національному олімпійському комітеті — зрада? Гутцайт чесно пояснив

Соцмережі України вибухнули після публікації Національним олімпійським комітетом нового списку складу членів НОК.

Серед них були і Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс, які є нардепами забороненої прокремлівської політсили ОПЗЖ.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону Єдині новини розповів першопричину того, як це могло статися.

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Вадим наголосив, що НОК є громадською організацією, до якої за квотним принципом входять 170 осіб. Це і видатні спортсмени і олімпійці, президенти федерацій та обласні голови НОК.

За цими квотами для спортивних федерацій і можливістю самостійно подавати заявки на вступ до членства і з’являються подібні кандидати, які потім вирішуватимуть долю українського спорту.

Після резонансу — Нестор Шуфрич і Григорій Суркіс звернулися до Вадима Гутцайта із заявами про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням.

Гутцайт запропонував вже Андрію Шевченку зустрітися для обговорення його членства у виконкомі НОК.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, чому спорт не є поза політикою.