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Відкрила спортмайданчик на держвиплати — мати загиблого воїна увіковічила пам’ять про героя та знову віднайшла мотивацію жити

Катерина Курбанова 19 Листопада 2022, 15:00
Мати загиблого воїна відкрила спортмайданчик у пам'ять про сина

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