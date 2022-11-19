Открыла спортплощадку на госвыплаты — мать погибшего воина увековечила память о герое и снова нашла мотивацию жить

Мария Пешко — мать погибшего украинского защитника, которая отдала госвыплаты на строительство спортивной площадки для детей.

Минифутбольное поле обустроили возле лицея в селе Орвяница в Ровенской области, где уже более 40 лет женщина сама работала учительницей. Здесь учился и ее сын Иван Клюйко. Так мать решила увековечить память о герое.

Читай трагическую историю семьи и как Мария снова нашла мотивацию жить.

Сейчас также смотрят

Сын не мог сидеть дома, сложа руки

Рассказывая о сыне Мария все время плачет. Говорит, рана от потери единственного сына еще очень живая. Хотя иногда на лице женщины появляется сдержанная улыбка, когда рассказывает, каким был ее Ванюша. Так его называли и друзья, и односельчане.

Когда началась война в 2014 году Ваня сказал, что пойдет защищать свою страну, потому что сидеть дома, сложа руки, не может.

Получив повестку, вступил в ряды Вооруженных сил и попал на восток. Было тяжело, он редко звонил по телефону. А я молча ждала каждой вести от него, — рассказывает женщина.

После демобилизации работал за границей, там познакомился с будущей женой и вместе вернулись домой. Здесь нашел работу.

Но в мирной жизни долго не сидел и в апреле 2021 года мужчина второй раз подписал контракт с Вооруженными силами и пошел воевать. Однако с этой войны мама его так и не дождалась.

35-летний Иван Клюйко погиб в Луганской области вблизи Золотого 24 апреля. Вместе с собратьями попал под вражеский артиллерийский обстрел, который длился более шести часов.

Осколки сильно посекли руку, а один — попал в голову. Спасти жизнь бойцу не удалось.

Мы с ним почти восемь месяцев прожили, можно сказать, в одном доме, вместе служили на одних позициях. Он был очень веселым парнем, сообразительным, трудолюбивым, не боялся ничего.

Когда началось полномасштабное вторжение, его вместе с другими военными забрали на опасное направление. Поскольку он был зенитчиком, то поехал туда, куда могла бить вражеская артиллерия и авиация.

Затем его перевели на другие позиции, но, к сожалению, там он и погиб, попав под артиллерийский обстрел. Так жаль. Это тяжелая потеря для всех нас, — делится побратим Ивана Сергей.

Стимул жить дальше

О гибели единственного сына мама узнала на третий день Пасхи. После того, как Ваню похоронили, женщина твердо решила увековечить память о сыне.

И уже в августе, получив деньги от государства за гибель Ивана, взялась за строительство современной спортивной площадки в селе. И через два месяца ее торжественно открыли.

Желто-голубую ленту на входе перерезала Мария Пешко. А первый удар по мячу сделали собратья Ивана.

Односельчане говорят, то, что годами не смогли сделать ни депутаты, ни чиновники, сделала женщина в трауре. Но теперь для нее это стимул жить дальше и помнить своего героя.

Никакие деньги ничего не стоят, если рядом нет единственного сына. Любите, берегите друг друга, пока живы. Мне две жизни не жить, а на мой возраст мне хватит того, что я заработала.

Чтобы оставить память и обо мне, и о моем сыне, я решила, что надо сделать здесь такую ​​площадку — это лучшее воспоминание о нем, — говорит мама павшего защитника Мария Пешко.

Потеряв сына Мария подарила сельским деткам возможность заниматься спортом. На площадке можно играть в футбол, баскетбол, волейбол. Поступком женщины гордится и семья, и односельчане.

Ведь пока одни “за поребриком” строятся в очередь за “белыми ладами”, украинцы, потеряв на большой войне самых родных, совершают удивительные поступки для людей.

1 февраля 22-летний лейтенант Винницкой Нацгвардии Петр Мазур впервые оказался на фронте, а уже 24 февраля встретил там полномасштабную войну.

Это история командира, получившего ранение и считавшегося мертвым, но на самом деле защитившего собратьев и выжившего.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!