Я защищал собратьев! История молодого командира, который спас своих бойцов и считался мертвым

Это была его первая ротация на Востоке после выпуска из военной академии. 1 февраля 22-летний лейтенант Винницкой Нацгвардии Петр Мазур впервые оказался на фронте, а уже 24 февраля встретил там полномасштабную войну.

Однако молодой командир никак не мог понять, почему по сравнению с событиями по всей Украине, на его месте службы относительно тихо.

Если вспомнить все события войны, то это был какой-то парадокс. По всей Украине война, а на Донбассе относительно тихо. Я бы сказал — без изменений.

Однако стоило только подождать. После того как воинам ВСУ удалось отбить Киев и область, оккупанты начали перебрасывать свои основные силы именно на Восточное направление, поэтому и бои там стали более ожесточенными.

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Петр делится, что очень часто были обстрелы из артиллерии, так что приходилось немало побегать, чтобы укрыться от вражеских снарядов. Так, однажды ночью под прикрытием артиллерии, диверсионная группа противника зашла в село Сладкое, которое обороняло подразделение лейтенанта.

Поэтому нужно было быстро решить, кто будет наблюдать за местом, откуда могут зайти танки врага. Петр решил, что не хочет кого-то отправлять на эту задачу, потому пошел сам.

Когда на горизонте появилась колонна, передал координаты и пошел в обход, чтобы начать отражать наступление. Однако с собратьями попал в контактный бой.

Неожиданно рядом разорвалась граната и один осколок попал в лицо, перебил зрительный нерв, поэтому Петр сразу потерял возможность видеть на один глаз. Развернулся к сержанту, спросил, что там. Он сказал, что просто кровь из щеки.

Тогда Петр решил, что нужно работать дальше. Только выскочил из-за угла здания, как по нему отработала вражеская очередь. Пуля попала в плечо, легкое, порвала артерию, после чего треснула рука, как рассказывает сам парень.

Я уже не мог что-то делать. Кровь шла изо рта, из плеча.

Петр понял, что лучшим решением будет лечь, накрыться каской и бронежилетом и ждать собратьев — сам он уже не мог продолжать бой. Сержанта тоже ранили, но он подумал, что Петр погиб.

Побратим известил об этом руководство и уже позже сам пришел за Петром. Однако парню удалось случайно дернуть ногой. Тогда его ребята увидели, что он жив, и начали отбивать группу врага с того места, где лежал раненый командир.

Не знаю, сколько я пролежал, но крови было много.

Затем Петра отвезли к боевым медикам, которые были в соседнем селе. Помощь оказали профессионально, несмотря на то, что это тоже была их первая ротация. Сейчас Петр вспоминает ребят с благодарностью и грустно добавляет, что, к сожалению, не всем из них удалось выжить.

Защищают независимость и свободу украинского народа как мужчины, так и женщины на равных. Читай историю сержанта Надежды с позывным Профессор, которой не привыкать быть в эпицентре событий.

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