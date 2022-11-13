Бои закаляют силу духа! Как крепнет молодое поколение боевых украинских офицеров на Запорожском направлении

На Запорожском участке фронта очень горячо: россияне не перестают нещадно обстреивать прифронтовые села, городки, и, в первую очередь, наши позиции.

Армейцы, среди которых крепнет молодое поколение боевых украинских офицеров, рассказывают, какая обстановка на их направлении.

Лейтенанту с позывным Альфа всего 24, а он уже командует стрелковой ротой на ожесточенном запорожском направлении. Он с детства мечтал стать спецназовцем.

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После выпуска из ВУЗа для чрезвычайников, он подписал контракт за два месяца до начала российского нашествия, а крещение огнем принял в конце февраля в Мелитополе, откуда пришлось отступить.

Молодой лейтенант говорит — сам он уроженец Бахмута, который сейчас оккупанты неистово кромсают артиллерией. Говорит, от этого разрывается сердце. Как и за всю страну.

Также Альфа делится, что его дома, где он прожил 19 лет, уже нет. Кроме того, оккупанты уничтожили и дома его одноклассников, а также родную школу.

Обидно за всю Украину, непосредственно за Бахмут — сердце разрывается за все.

Итак, Альфа с собратьями борется с чужестранцами на своем участке. А здесь, говорят бойцы, очень тяжело, поскольку россияне бьют из всего.

Главный сержант роты с позывным Капрал рассказывает, что работает артиллерия, минометы, авиация противника, кроме того, иногда происходят стрелковые бои.

Впрочем, утверждают ребята, вместе с показательным упорством врага, а здесь сражаются регулярные войска РФ, чувствуется его уныние. Тем более на фоне поражений российской армии.

Моральное состояние у них очень низкое, потому что все понимают, что они здесь ненадолго. Но сопротивляться приказу командования они еще не могут, — отмечает Капрал.

Командир Альфа говорит, что наши военные пока активно обороняются. Но все готовы по приказу двинуться освобождать край — бойцы чрезвычайно мотивированы.

Не забывают об обороне и в других направлениях. Читай, как в Николаеве создали экипаж, который охотится на дронов-камикадзе.

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