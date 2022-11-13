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Бої загартовують силу духу! Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів на Запорізькому напрямку

Андрій Почтєв 13 Листопада 2022, 08:00

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Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів

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