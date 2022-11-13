Бої загартовують силу духу! Як міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів на Запорізькому напрямку

На Запорізькій ділянці фронту — неабияк гаряче: росіяни не спиняють шалених обстрілів прифронтових сіл, містечок та насамперед наших позицій.

Армійці, серед яких міцніє молоде покоління бойових українських офіцерів, розповідають, яка обстановка на їхньому напрямку.

Лейтенанту на псевдо Альфа лише 24, а він уже командує стрілецькою ротою на запеклому запорізькому напрямку. Він змалечку мріяв стати спецпризначенцем.

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Після випуску з вишу для надзвичайників, він підписав контракт за два місяці до початку російської навали та хрещення вогнем прийняв наприкінці лютого в Мелітополі, звідки довелося відступити.

Молодий лейтенант каже — сам він уродженець Бахмута, який нині окупанти несамовито шматують артилерією. Каже, від того крається серце. Як і за всю країну.

Також Альфа ділиться, що його будинку, де він прожив 19 років, вже немає. Крім того, окупанти знищили й домівки його однокласників, а також рідну школу.

Прикро за всю Україну, безпосередньо за Бахмут — серце розривається за все.

Тож, Альфа із побратимами бореться з чужинцями на своїй ділянці. А тут, кажуть бійці, вельми тяжко, оскільки росіяни гатять з усього.

Головний сержант роти на псевдо Капрал розповідає, що працює артилерія, міномети, авіація супротивника, крім того, іноді відбуваються стрілецькі бої.

Втім, твердять хлопці, разом із показовою завзятістю ворога, а тут б’ються регулярні війська РФ, відчувається його зневіра. Тим паче на тлі поразок російського війська.

Моральний стан у них дуже низький, тому що, всі вони розуміють, що вони тут ненадовго. Але чинити опір наказу командування вони ще не взмозі, — зазначає Капрал.

Командир Альфа каже, що нині наші військрві активно обороняються. Та геть усі ладні за наказом рушити звільняти край — бійці надзвичайно вмотивовані.

Не забувають про оборону й на інших напрямках. Читай, як у Миколаєві створили екіпаж, який полює на дронів-камікадзе.

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