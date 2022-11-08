Вибухи стали буденністю — росіяни обстрілюють Запоріжжя ракетами С-300

Російські військові продовжують тероризувати прифронтові населені пункти. Сьогодні вранці, 8 листопада, окупанти завдали удару ракетами С-300 по одному з сіл Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Один із ворожих боєприпасів вибухнув біля оселі, пошкодивши будинок і споруди, інша ракета розірвалась у полі.

Напередодні російські військові знову вдарили чотирма ракетами С-300 по селищу Кущове. Потужні вибухи потрощили місцевий будинок культури, обірвали електродроти, побили дахи в житлових будинках та фермерських ангарах.

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Приліт російської ракети 72-річний пан Олександр бачив на власні очі та навіть зазнав контузії. Ракети окупантів розірвалися за кілька десятків метрів від його будинку. Він неабияк хвилювався за дружину, в неї від вибухів ледве не стався серцевий напад.

Очільник громади Юрій Карапетян каже: такі обстріли — це вже буденність. Але хоча б ствольна артилерія росіян до села Кущове не дотягується.

Натомість люди не впадають у відчай, лагодять свої будинки та щиро вірять, що українські військові відіб’ють ворога.

Українські військові щодня ведуть боротьбу за Україну, найгарячішим напрямком фронту залишається Донецький. Раніше речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про битву за Бахмут.

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