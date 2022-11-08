Україна

Вибухи стали буденністю — росіяни обстрілюють Запоріжжя ракетами С-300

Андрій Почтєв 08 Листопада 2022, 12:00
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