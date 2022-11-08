Взрывы стали обыденностью — россияне обстреливают Запорожье ракетами С-300

Российские военные продолжают терроризировать прифронтовые населенные пункты. Сегодня утром, 8 ноября, оккупанты нанесли удар ракетами С-300 по одному из сел Запорожского района. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Один из вражеских боеприпасов взорвался возле дома, повредив его и постройки рядом, другая ракета разорвалась в поле.

Накануне российские военные снова ударили четырьмя ракетами С-300 по селу Кущевое. Мощные взрывы разбили местный дом культуры, оборвали электропровода, побили крыши в жилых домах и фермерских ангарах.

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Прилет российской ракеты 72-летний Александр видел своими глазами и даже был контужен. Ракеты оккупантов разорвались в нескольких десятках метров от его дома. Он очень волновался за жену, у нее от взрывов чуть не случился сердечный приступ.

Глава общества Юрий Карапетян говорит: такие обстрелы — это уже обыденность. Но хотя бы ствольная артиллерия россиян до села Кущевое не достает.

Люди не отчаиваются, ремонтируют свои дома и искренне верят, что украинские военные отобъют врага.

Украинские военные каждый день борются за Украину, самым горячим направлением фронта остается Донецкое. Ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о битве за Бахмут.

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