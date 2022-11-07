Украина

Даже под угрозой смерти не шли на “референдумы” — как жители Новоалександровки противостояли оккупантам

Кристина Венгеляускайте 07 ноября 2022, 21:00
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