Даже под угрозой смерти не шли на “референдумы” — как жители Новоалександровки противостояли оккупантам

Их пытались сломать и завербовать, но не удалось. Пока наши защитники прорывали линии обороны россиян и гнали оккупантов вглубь Херсона, 700 жителей оккупированного села Новоалександровка делали все, чтобы подорвать и без того низкий моральный дух врага.

Под угрозой смерти они срывали референдумы и отказывались от сотрудничества с оккупантами.

Это изверги без совести и стыда, — говорит местная жительница Валентина о российских военных.

По ее словам, как только оккупанты узнали, где разместилось волонтерское движение, начали прицельно бить по тому району. Тогда при обстреле погибла женщина.

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— В тот день она выдавала помощь. Когда ехала из пункта, ее накрыло рядом ракет. Они разорвались, и ее ранило обломками, — вспоминает Валентина.

Когда оккупанты поняли, что люди бойкотируют “референдум”, начали их запугивать. Россияне даже создали “список неблагонадежных”. Людей из него должны были либо депортировать, либо ликвидировать.

700 жителей Новоалександровки прожили полгода в оккупации без воды, света и еды, пока в октябре украинские военные не выбили оттуда оккупантов. Новоалександровцы говорят, что россияне убегали так быстро, что даже оставляли свою технику.

Местный Александр рассказывает, что вместе с семьей во время обстрелов прятался во дворе в укрытии, которое своими руками выкопал 15-летний сын. Под конец оккупации захватчики уничтожили местную школу — направили на нее четыре ракеты С-300.

Однако новоалександровцы уже восстанавливают свои дома и верят, что ВСУ освободят всю Херсонскую область и Украину!

Украина сделает все, чтобы военные преступники были наказаны. ДБР объявило в розыск российских военных, которые в упор расстреляли больницу в Тростянце.

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