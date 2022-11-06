Цветущие поселки превратились в руины — репортаж из деоккупированной Херсонской области

В освобожденные села Херсонской области возвращаются из эвакуации люди. Тем, кто жил под оккупацией, страшно вспоминать долгие месяцы, когда российские военные ради развлечения могли расстрелять, сжечь машину или отобрать дом.

Сейчас слезы и переживания несколько иные, люди возвращаются и не узнают своих когда-то цветущих сел. Теперь здесь руины, отчаяние, горечь.

Жительница Высокополья Валентина без слез не может вспоминать события марта этого года. Именно тогда в их поселок ворвались российские военные. К женщине приехали испуганные дети и внуки:

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Говорят: “Мама, закрывайте окна и двери, там стреляют”. Такое творилось! Люди на такое не способны, — говорит она.

Оккупанты базировались в поликлинике и больнице, из гаражей сделали склад боеприпасов, выкатывали миномет и стреляли по другим селам. Уничтожили восемь автомобилей медучреждения.

Внутри больницы тоже нет ничего уцелевшего. Россияне стягивали сюда награбленное и создавали себе “комфортные условия”. В рентгенокабинет занесли бассейн, кожаный диван и меха.

4 сентября украинская армия смогла выгнать захватчиков из поселка. Оккупанты пытались забрать то, что награбили. Однако убегали быстро и оставили награбленное.

Здесь, как и в других деоккупированных селах, нет электричества и водоснабжения, не хватает лекарств. Медики из Киевской области приехали оказывать людям помощь.

В селе Наталино российские войска стояли три недели. Селились оккупанты, где хотели, ходить по улицам людям запрещали. Чуть ли не каждый дом — без окон или дверей. Сюда тоже волонтеры привозят гуманитарную помощь.

Российские военные терроризируют жителей прифронтовых населенных пунктов. Никополь под постоянным огнем оккупантов. Раньше мы рассказывали, какая ситуация в городе.

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