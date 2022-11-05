Оккупанты похищают жителей и обстреливают мирные кварталы: как выживает Бахмут

В Донецкой области враг пытается наступать сразу на трех направлениях. Наши силы обороны отражают атаки.

Оккупанты производят обстрелы вдоль всей линии фронта, нанося удары не только по позициям наших военных, но и по жилым кварталам украинских городов.

В частности, под вражеским огнем оказалось около трех десятков населенных пунктов, особенно Бахмут.

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Также оккупанты похищают людей на оккупированные территории и устраивают пытки обычным жителям. Власти призывают людей эвакуироваться из Бахмута и не мешать работе ВСУ.

Почти четыре тысячи переселенцев, ныне живущих во Львовоской области, нуждаются в протезировании. Читай историю Ирины, которая заново учится ходить.

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