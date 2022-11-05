Окупанти викрадають мешканців та обстрілюють мирні квартали: як виживає Бахмут

На Донеччині ворог намагається наступати одразу на трьох напрямках. Наші сили оборони відбивають атаки.
Окупанти здійснюють обстріли вздовж усієї лінії фронту, завдаючи ударів не лише по позиціях наших військових, а й по житлових кварталах українських міст.
Зокрема, під ворожим вогнем опинилося зо три десятки населених пунктів.
Також окупанти викрадають людей на окуповані території та влаштовують тортури звичайним мешканцям. Влада закликає людей евакуйовуватися з Бахмута та не заважити працювати ЗСУ.
Майже чотири тисячі переселенців, які нині живуть на Львівщині, потребують протезування. Читай історію пані Ірини, яка заново вчиться ходити.
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